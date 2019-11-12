45-летнюю певицу Натали поздравляют с четвертой беременностью

«Наталья, супер! А вы опять в интересном положении? Судя по фото есть животик...», «Беременна???», «Серьезно!? Уже возраст не тот», «Натали беременна?», «Натали в положении?», «Похоже на то)))» «Присоединяюсь к поздравлениям», — задают вопросы одни.

«Натали как всегда великолепна», «Время, Наташа, над Вами не властно», «Как сын похож на вас! Красавчик», — обсуждают другие.

Артистка пока никак не прокомментировала предположения поклонников.