45-летнюю певицу Натали поздравляют с четвертой беременностью
Фото, которое почти сутки назад опубликовала популярная певица Натали в своем блоге, вызвало переполох у ее подписчиков.
«Большой праздник! Детский Музыкальный театр юного актера! (бессменный руководитель Александр Федоров!) Выпускники театра — Николай Басков!, Валерия Ланская, Наталья Громушкина и т.д.! Поздравляем с 30-летием! Процветания, благополучия, чудесных событий», — написала она.
Костюм звезды, особенно на третьей фотографии, навел ее поклонников на мысли об «интересном положении» и так уже многодетной мамы.
«Наталья, супер! А вы опять в интересном положении? Судя по фото есть животик...», «Беременна???», «Серьезно!? Уже возраст не тот», «Натали беременна?», «Натали в положении?», «Похоже на то)))» «Присоединяюсь к поздравлениям», — задают вопросы одни.
«Натали как всегда великолепна», «Время, Наташа, над Вами не властно», «Как сын похож на вас! Красавчик», — обсуждают другие.
Артистка пока никак не прокомментировала предположения поклонников.
Фото и видео: instagram
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