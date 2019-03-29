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«Могу быть тетенькой, а могу — девочкой»: вечно юная певица Натали рассуждает о возрасте в день своего 45-летия

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Натали почти не меняется с возрастом

Фото: Instagram Натали
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Популярная певица Натали празднует 45-й день рождения.

Весной 2017 года популярная певица Натали стала мамой в третий раз, а летом минувшего — защитила диплом в ВУЗе. Сегодня молодая женщина отмечает 45-летие, но выглядит, скорее, как старшая сестра своих сыновей.

«Благодарю, жизнь за 45! Могу быть бабушкой, а могу, еще — доченькой.. Могу быть тетенькой, а могу — девочкой! И выглядеть соответственно. Могу еще слушать советы родителей, а могу — уже советы детей... Еще не натанцевалась, не напелась, не навоспитывалась детей.., но могу уже без страха думать о своем уходе.. Могу слышать мнения, а могу уже слушать только себя, не испытывая сомнений и метаний.. Могу даже позволить себе стареть, если захочу..., имею право возраста и опыта, и взрослых сыновей... Могу... А ХОЧУ, на сегодняшний день,.. — с легкостью смотреть на мир, быть бесконечно позитивной, понимать всех и вся, любоваться всем и всеми!... Как не умела раньше... Поздравляю всех, кто родился, как и я, 31 марта! Спасибо маме и папе за эту дату», — написала она в блоге.

Поклонники отмечают, что певица практически не меняется с годами. Натали не скрывает, что во многом своей молодостью обязана профессионалам, а идеальными формами — врачам-хирургам, однако и ее вклад в этом есть: умеренное питание по системе «две ладошки» и дисциплина в уходе за кожей решают многое.

Незадолго до дня своего рождения Натали приняла участие в съемках специального выпуска шоу Андрея Малахова, который вышел в эфир вчера.

Также звезда 90-х отлично чувствует себя в роли телеведущей.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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