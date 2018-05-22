44-летняя певица Натали рассказала об отношениях со свекровью

В апреле прошлого года популярная певица Натали стала мамой в третий раз. Спустя три месяца она без стеснения демонстрировала в блоге идеальную фигуру. Сохраняет она ее и сейчас, но это вовсе не означает, что певица отказывается от всего жирного и жареного.

«Как же я люблю блины! Ем их каждое утро в течении года. Правда печет мне их любимая свекровь, Антонина Сергеевна», — поделилась певица уютным видеороликом. На этот раз Натали решила испечь блинчики самостоятельно.