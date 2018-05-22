44-летняя певица Натали рассказала об отношениях со свекровью

В апреле прошлого года популярная певица Натали стала мамой в третий раз. Спустя три месяца она без стеснения демонстрировала в блоге идеальную фигуру. Сохраняет она ее и сейчас, но это вовсе не означает, что певица отказывается от всего жирного и жареного.
«Как же я люблю блины! Ем их каждое утро в течении года. Правда печет мне их любимая свекровь, Антонина Сергеевна», — поделилась певица уютным видеороликом. На этот раз Натали решила испечь блинчики самостоятельно.
Подписчики восхищаются тому, как нежно свекровь относится к супруге своего сына.
«Натали, какой у Вас приятный голос и Вы такая настоящая, душевная, искренняя, красивая», «Такая простая и душевная», «По Вам совсем не скажешь, что вы блинчики любите))))», «Вот как с фигурой повезло, можно кушать и не париться», «Хорошо вам едите целый год и не поправляетесь . А мы не едим и не худеем. Печалька», «Даже с утра-красотка!!!! Наталья, ну поделитесь...чем пользуетесь? Я вам ровесница, но так выглядеть, да еще и с утра-это на грани фантастики», — обсуждают видео фанаты певицы.
«Яйца, сметана, разведенная водой, мука, сахар, соль, разрыхлитель», — поделилась Натали рецептом в ответ на многочисленные просьбы. Этот рецепт она переняла от мамы.
Фото: instagram