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«Больше 25 лет не дашь»: поклонники обсуждают естественную красоту 45-летней Натали

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Натали

Фото: Instagram Натали
Певица показала, какой ее видит сын.

Певице Натали (настоящее имя Наталья Рудина – прим.ред.) в этом году исполнилось 45 лет. Хрупкая блондинка замужем более 27 лет и воспитывает троих сыновей. На днях Натали показала в Instagram, какой ее видит средний сын, 9-летний Анатолий, в объективе фотокамеры: «Что это у меня с головой?😂В смысле, с причёской?🤔Анатолий сам везде в «полёте» и меня так же снимает!».

«Вам больше 25 не дашь!!! Красавица!!», «Вечная девочка», «Милая, приятная и талантливая девушка, мать троих прекрасных сыновей», «Натали! Молодец красота, не определить года», «Девочка, девочка на этом фото», «Глядя на вас, вспомнил клип ваш «Ветер с моря дул». Ты вообще меняешься?», «Я не понимаю, Натали , каждый раз все моложе и моложе. Каждый раз красивее и милее. Как такое бывает?», «Похоже, она будет жить вечно😏😊😂 годы всё как-то мимо😂», — обсуждают фолловеры естественную красоту Натали.

Напомним, Натали не скрывает, что во многом своей молодостью обязана профессионалам, а идеальными формами — врачам-хирургам, однако и ее вклад в этом есть: умеренное питание по системе «две ладошки» и дисциплина в уходе за кожей решают многое.

А вам нравится, как выглядит Натали?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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