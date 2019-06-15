«Больше 25 лет не дашь»: поклонники обсуждают естественную красоту 45-летней Натали

Напомним, Натали не скрывает, что во многом своей молодостью обязана профессионалам, а идеальными формами — врачам-хирургам, однако и ее вклад в этом есть: умеренное питание по системе «две ладошки» и дисциплина в уходе за кожей решают многое.

А вам нравится, как выглядит Натали?