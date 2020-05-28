Месть за Степаненко? Молодую жену 74-летнего Петросяна атаковали хейтеры

Евгений Петросян развелся с четвертой супругой Еленой Степаненко в 2018 году, после 30 лет брака. Поклонники звездной пары винили в распаде семьи молодую помощницу артиста Татьяну Брухунову, на которой 74-летний Петросян все же женился через год после развода.

И с тех пор пользователи Сети не оставляют 31-летнюю Татьяну в покое. В одном из редких интервью она призналась, что не уводила Петросяна из семьи. «Мне обидно, что так говорят, но из семьи, где все хорошо, невозможно кого-то увести», — сказала она.

На вопрос, любит ли она Евгения Вагановича, Татьяна ответила, что он занимает большое место в ее сердце и жизни без него она уже не представляет. «Когда я была студенткой и уже работала с ним, Евгений Ваганович проявлял отеческую заботу. Страсти и какой-то вспышки, как в молодости, не было. Он многому меня научил, многое показал», — призналась Татьяна Брухунова, но не добавила, что Петросян подарил ей не только заботу, но и шикарную жизнь.