Месть за Степаненко? Молодую жену 74-летнего Петросяна атаковали хейтеры
Фото: Instagram
Евгений Петросян развелся с четвертой супругой Еленой Степаненко в 2018 году, после 30 лет брака. Поклонники звездной пары винили в распаде семьи молодую помощницу артиста Татьяну Брухунову, на которой 74-летний Петросян все же женился через год после развода.
И с тех пор пользователи Сети не оставляют 31-летнюю Татьяну в покое. В одном из редких интервью она призналась, что не уводила Петросяна из семьи. «Мне обидно, что так говорят, но из семьи, где все хорошо, невозможно кого-то увести», — сказала она.
На вопрос, любит ли она Евгения Вагановича, Татьяна ответила, что он занимает большое место в ее сердце и жизни без него она уже не представляет. «Когда я была студенткой и уже работала с ним, Евгений Ваганович проявлял отеческую заботу. Страсти и какой-то вспышки, как в молодости, не было. Он многому меня научил, многое показал», — призналась Татьяна Брухунова, но не добавила, что Петросян подарил ей не только заботу, но и шикарную жизнь.
Фото: Instagram Евгения Петросяна
На страницу Татьяны Брухуновой в Instagram подписаны более 50 тысяч человек. В микроблоге молодая жена артиста делится рецептами, хотя и признается, что не умеет готовить — все за нее делает помощница, выставляет на фото дорогую посуду, демонстрирует образы, собранные из одежды ведущих мировых Домов моды. Одним словом, показывает свою обеспеченную реальность.
Кадры из богатой жизни Брухуновой или то, что Петросян ради молодой женщины бросил Степаненко, не дают покоя хейтерам, которые выливают на Татьяну потоки ненависти. Но она, скромная на вид, не дает себя в обиду. Татьяна Брухунова предупредила: постоять за себя она может, и на деле доказывает это.
Немало у Татьяны и поклонников, которые встают на ее защиту. Они справедливо отмечают, что, если тебе человек не нравится, то не нужно подписываться на его страницу и тем более оставлять едкие комментарии. С поклонниками Татьяна Брухунова обсуждает истории из жизни и отвечает на их вопросы.
Ранее Елена Степаненко, похорошевшая и помолодевшая после развода, хлестко высказалась о новой избраннице своего экс-супруга.
Фото: Instagram Евгения Петросяна и Елены Степаненко, East News, Starface, Maxim Burlak/ Global Look press, кадры видео Первого канала
Видео: Первый канал
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