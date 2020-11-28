Перенесшая инсульт сестра Ольги Бузовой вернулась домой и показала шикарный подарок

Напомним, что некоторое время назад отношения между сестрами были натянутыми, и девушки общались крайне редко. Но потом наступила «оттепель», и теперь Анна и Ольга поддерживают друг друга и постоянно на связи. Однако после инсульта Анна написала: «Колоссальная поддержка родных и близких — это вообще бесценно. Мне кажется, что я так быстро иду на поправку только благодаря их уверенности во мне и в том, что все будет хорошо. Очень люблю! Очень-очень! И буду говорить это так часто, насколько возможно».