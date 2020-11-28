Перенесшая инсульт сестра Ольги Бузовой вернулась домой и показала шикарный подарок
Фото: @annabuzova / Instagram
Несчастье с Анной Бузовой случилось больше недели назад. И теперь, находясь на реабилитации после инсульта, она рассказала о своем состоянии. На два дня выходных девушку отпустили из больницы и разрешили отправиться домой, чтобы встретиться с близкими и провести с ними время. В Stories на своей странице в Instagram Анна показала, как едет домой на машине и сняла первые короткие ролики из интерьера квартиры. Девушка рассказала о правилах, которые установили врачи и безграничной радости, что может ненадолго побыть дома. Затем Анна показала шикарный подарок, который ей отправила сестра Ольга — роскошный букет цветов и люксовую сумку популярного французского бренда. Анна публично поблагодарила Ольгу за такую заботу и внимание.
Напомним, что некоторое время назад отношения между сестрами были натянутыми, и девушки общались крайне редко. Но потом наступила «оттепель», и теперь Анна и Ольга поддерживают друг друга и постоянно на связи. Однако после инсульта Анна написала: «Колоссальная поддержка родных и близких — это вообще бесценно. Мне кажется, что я так быстро иду на поправку только благодаря их уверенности во мне и в том, что все будет хорошо. Очень люблю! Очень-очень! И буду говорить это так часто, насколько возможно».
Фото и видео: @annabuzova / Instagram
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