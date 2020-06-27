«Помирились!!!» Ольга Бузова публично поздравила сестру с днем рождения
Фото: Instagram/@buzova86
Ольга Бузова никогда не скрывала от подписчиков свои трепетные отношения с младшей сестрой Анной, однако больше года назад в Сети заговорили о серьезной размолвке между родственницами. Однако 27 июня, в день рождения сестры поющая телеведущая нарушила молчание и поделилась архивным фото с именинницей. «Моя @annabuzova 🥰 Какая бы ты не была уже взрослая, для меня ты всегда будешь младшей сестрёнкой ❤️❤️❤️ Будь счастлива лап ❤️ И у меня ничего не поменялось - я всегда рядом 😉» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Фото: Instagram/@buzova86
«Помирились!!!», «Как хорошо, что вы в тёплых отношениях», «Какие милые сестрички😍», «Вам надо мириться и близко общаться как и раньше ❤️Наша жизнь очень быстро летит», «Лучшие сёстры в мире 🙏🏻😻», «Смешные! Оля, у тебя выражение лица и сейчас часто такое», «Господи какие милые😻 какие были такие и остались», «Сестрички лисички❤️», «Перемирие?», «С днём рождения💋🎈🎈🎈 берегите друг друга», «Сестренки это здорово👍 поддержка и опора на всю жизнь», «Какие хорошенькие малышки», — комментируют снимок фолловеры Ольги.
Напомним, не так давно Анна Бузова показала, как выглядела десять лет назад. Девушка откровенно призналась, что склонна к полноте, поэтому ежедневные тренировки и диета помогают ей поддерживать идеальную фигуру.
Фото: Instagram/@buzova86, @annabuzova
Видео: YouTube
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