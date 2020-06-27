«Помирились!!!» Ольга Бузова публично поздравила сестру с днем рождения

«Помирились!!!», «Как хорошо, что вы в тёплых отношениях», «Какие милые сестрички😍», «Вам надо мириться и близко общаться как и раньше ❤️Наша жизнь очень быстро летит», «Лучшие сёстры в мире 🙏🏻😻», «Смешные! Оля, у тебя выражение лица и сейчас часто такое», «Господи какие милые😻 какие были такие и остались», «Сестрички лисички❤️», «Перемирие?», «С днём рождения💋🎈🎈🎈 берегите друг друга», «Сестренки это здорово👍 поддержка и опора на всю жизнь», «Какие хорошенькие малышки», — комментируют снимок фолловеры Ольги.

Напомним, не так давно Анна Бузова показала, как выглядела десять лет назад. Девушка откровенно призналась, что склонна к полноте, поэтому ежедневные тренировки и диета помогают ей поддерживать идеальную фигуру.