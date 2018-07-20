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«Младшая лучше!»: сестра Бузовой выиграла у нее битву сексапильности

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Серый слайд, который
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Ольга и Анна Бузовы

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Интернет-пользователи считают, что 30-летняя Анна Бузова смотрится в купальниках и бикини намного красивее своей старшей сестры, 32-летней Ольги Бузовой.

Недавно Ольга Бузова побывала в Турции, где дала несколько концертов и, конечно, сфотографировалась на пляже. Однако фолловеры один за другим отмечают в комментариях младшую сестру певицы, бизнес-леди Анну Бузову, и заявляют, что она выглядит намного лучше Ольги в купальниках и бикини.

Анна не так давно отправилась в романтическое путешествие в Таиланд с гражданским супругом Константином Штрыкиным. Молодой человек с удовольствием фотографировал возлюбленную на пляжах, а поклонники осыпали комплиментами.

Несмотря на то, что подписчиков у Анны меньше, чем у Ольги, относятся они к ней теплее. И в целом считают младшую сестру красивее и приятнее, хотя и отмечают, что девушки очень похожи.

Кстати, Ольга недавно показала, чего ей стоят красивые фото, публикуемые в ее микроблоге, в забавном видеоролике — звезда еле смогла выбраться из бассейна, в котором пыталась сняться прямо в длинном платье.

Фото и видео: Instagram

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