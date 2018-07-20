«Младшая лучше!»: сестра Бузовой выиграла у нее битву сексапильности

Недавно Ольга Бузова побывала в Турции, где дала несколько концертов и, конечно, сфотографировалась на пляже. Однако фолловеры один за другим отмечают в комментариях младшую сестру певицы, бизнес-леди Анну Бузову, и заявляют, что она выглядит намного лучше Ольги в купальниках и бикини.

Анна не так давно отправилась в романтическое путешествие в Таиланд с гражданским супругом Константином Штрыкиным. Молодой человек с удовольствием фотографировал возлюбленную на пляжах, а поклонники осыпали комплиментами.