«10 лет назад и плюс 15 кг»: младшая сестра Бузовой показала, как похудела с помощью тренировок и диеты

Бузова-младшая рассказала о том, как ей удалось похудеть и как она теперь поддерживает себя в форме: «Это к вопросу о том, склонна ли я к полноте. К великому сожалению, очень склонна, и для того, чтобы выглядеть так, как мне хочется, требуется немало усилий. Я знаю, что многим девчонкам приходится постоянно работать над своим телом и следить за питанием, чтобы быть в форме, и знаю, что это тяжело. Порой хочется на всё забить, есть всё подряд, ни в чем себе не отказывая и вместо тренировки полежать с булочками и айпадом... <...> Правильный настрой, короткие и эффективные ежедневные комплексы упражнений, расписанное меню по часам от диетолога, мотивация и наслаждение от процесса - вот основные принципы... <...> А я побежала медитировать и заниматься. И печь булочки, которые так понравились моему любимому. Двойной ультиматум - сидеть на диете, печь булочки, которые любишь больше всего на свете, и не съесть ни одной. Работаем над силой воли со всех сторон, тем более, что впереди еще много прекрасных дней в самоизоляции».