«10 лет назад и плюс 15 кг»: младшая сестра Бузовой показала, как похудела с помощью тренировок и диеты
Фото: Instagram
«Доброе ❤️ нашла тут архивчик 🙈🙈🙈 решила вам показать 🤦🏻♀️ какая Аня вам больше нравится ? 1 или 2? (Листайте) Сразу отмечу, что никаких операций (как некоторые пишут), я не делала и на данный момент против любых хирургических вмешательств в лицо, если только не существует какие-то явные угрозы здоровью или же огромный комплекс по поводу какого-либо изъяна. Разница между фото - примерно 10 лет и 15 кг.», — написала Анна на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram
Бузова-младшая рассказала о том, как ей удалось похудеть и как она теперь поддерживает себя в форме: «Это к вопросу о том, склонна ли я к полноте. К великому сожалению, очень склонна, и для того, чтобы выглядеть так, как мне хочется, требуется немало усилий. Я знаю, что многим девчонкам приходится постоянно работать над своим телом и следить за питанием, чтобы быть в форме, и знаю, что это тяжело. Порой хочется на всё забить, есть всё подряд, ни в чем себе не отказывая и вместо тренировки полежать с булочками и айпадом... <...> Правильный настрой, короткие и эффективные ежедневные комплексы упражнений, расписанное меню по часам от диетолога, мотивация и наслаждение от процесса - вот основные принципы... <...> А я побежала медитировать и заниматься. И печь булочки, которые так понравились моему любимому. Двойной ультиматум - сидеть на диете, печь булочки, которые любишь больше всего на свете, и не съесть ни одной. Работаем над силой воли со всех сторон, тем более, что впереди еще много прекрасных дней в самоизоляции».
Фото и видео: Instagram
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