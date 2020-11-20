У 32-летней сестры Ольги Бузовой случился инсульт: «Это очень страшное состояние!»

32-летняя сестра Ольги Бузовой Анна перенесла инсульт. В блоге она рассказала о своем состоянии в тот день.

«Очень не люблю слезливых постов о сложных ситуациях в жизни, они ведь случаются у всех и, конечно же, акцентировать на них внимание — означает повторно возвращаться к ним, да еще и вас в них погружать.

Но, поскольку многие меня потеряли и переживают, расскажу вкратце, что со мной произошло. В четверг утром (чуть больше недели назад) у меня случился инсульт. Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро. Костя молнией отвез меня в ближайшую клинику к неврологу (в скорой мне сказали выпить валерьянки и лечь поспать), и я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки. Для меня это был, почему-то, самый большой страх — не суметь сказать любимому, что люблю. Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге... Но мне так важно было сказать родному, чтоб он меня не оставлял ни на секунду! Это очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь, мычишь и ревешь от безысходности...», — написала Анна в Instagram.