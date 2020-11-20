У 32-летней сестры Ольги Бузовой случился инсульт: «Это очень страшное состояние!»
Фото: www.instagram.com/annabuzova/
32-летняя сестра Ольги Бузовой Анна перенесла инсульт. В блоге она рассказала о своем состоянии в тот день.
«Очень не люблю слезливых постов о сложных ситуациях в жизни, они ведь случаются у всех и, конечно же, акцентировать на них внимание — означает повторно возвращаться к ним, да еще и вас в них погружать.
Но, поскольку многие меня потеряли и переживают, расскажу вкратце, что со мной произошло. В четверг утром (чуть больше недели назад) у меня случился инсульт. Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро. Костя молнией отвез меня в ближайшую клинику к неврологу (в скорой мне сказали выпить валерьянки и лечь поспать), и я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки. Для меня это был, почему-то, самый большой страх — не суметь сказать любимому, что люблю. Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге... Но мне так важно было сказать родному, чтоб он меня не оставлял ни на секунду! Это очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь, мычишь и ревешь от безысходности...», — написала Анна в Instagram.
Фото: www.instagram.com/annabuzova/
«Мораль сей басни такова: не скупитесь на слова любви, фиг его знает, как жизнь сложится. Я вот тоже не планировала с инсультом слечь на пару-тройку недель.
Сейчас я нахожусь на реабилитации и мечтаю скорее уже вернуться в свой привычный ритм, но понимаю, что пока рано. Надо полностью восстановиться и, наконец, полюбить себя и перестать нервничать по пустякам. А по сравнению с тем, что со мной было в четверг и пятницу, мне абсолютно все кажется пустяком, честное слово!
Колоссальная поддержка родных и близких — это вообще бесценно. Мне кажется, что я так быстро иду на поправку только благодаря их уверенности во мне и в том, что все будет хорошо. Очень люблю! Очень-очень! И буду говорить это так часто, насколько возможно.
Берегите себя и своих близких», — закончила рассказ Анна.
«Я все понимала, что ты говорила. Так хочется скорее тебя увидеть. Все будет хорошо, мы все рядом», — поддержала Ольга Бузова сестру.
Некоторое время назад отношения между ними были натянутыми, и девушки общались крайне редко. Но потом наступила «оттепель», и теперь Анна и Ольга поддерживают друг друга и постоянно на связи.
Фото и видео: Instagram Анны и Ольги Бузовых
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