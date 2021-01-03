«Папина копия»: Дарья Мороз показала редкое фото дочери от Константина Богомолова

Напомним, что сейчас Дарья Мороз не замужем. В 2010 году она стала женой режиссера Константина Богомолова. Этот брак был для Дарьи вторым и принес творческой семье пополнение — на свет появилась дочь Анна. Супруги прожили вместе 8 лет, но в итоге развелись. Недавно Мороз заподозрили в романе с коллегой Игорем Верником. Актриса опубликована в своем Инстаграм несколько трогательных фото с актером, что тут же стало поводом для новых слухов. Тем не менее, похоже, данный роман не подтвердился. Чуть раньше Дарья призналась, что у нее есть любимый человек, но его имени она не раскрыла. Ее бывший муж Константин Богомолов сегодня состоит в браке с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак.

К слову, недавно мы писали, как Дарья Мороз облачилась в платье с эполетами и декольте до талии. 37-летняя звезда нашумевшего сериала «Содержанки» предстала на светской вечеринки в эффектном образе.

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