«Папина копия»: Дарья Мороз показала редкое фото дочери от Константина Богомолова
Фото: @d_moroz / Instagram
Поклонники часто видят дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова Анну на странице актрисы в Instagram. Звездная мама редко делится снимками девочки с подписчиками. Однако в новогоднюю ночь решила показать стильный образ девочки. На фото дочка Дарьи и Константина позирует в бело-красном парике и с переводными татуировками на лице. Дарья нежно назвала ее «Новогодней». Анна восхитила фолловеров красивой улыбкой.
Поклонников очаровало новое фото Анны, и они написали в комментариях: «Поздравляю», «Симпатяга», «Папина копия», «Какая она крутая!», «Анечка на этом фото так на Марину похожа! Такая милая», «А мне кажется... на этом фото... ПАПА!!! С НОВЫМ ГОДОМ ВАС С АНЕЧКОЙ!!!», «Чудо!», «Самое главное весело!», «Красоточка».
Напомним, что сейчас Дарья Мороз не замужем. В 2010 году она стала женой режиссера Константина Богомолова. Этот брак был для Дарьи вторым и принес творческой семье пополнение — на свет появилась дочь Анна. Супруги прожили вместе 8 лет, но в итоге развелись. Недавно Мороз заподозрили в романе с коллегой Игорем Верником. Актриса опубликована в своем Инстаграм несколько трогательных фото с актером, что тут же стало поводом для новых слухов. Тем не менее, похоже, данный роман не подтвердился. Чуть раньше Дарья призналась, что у нее есть любимый человек, но его имени она не раскрыла. Ее бывший муж Константин Богомолов сегодня состоит в браке с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак.
К слову, недавно мы писали, как Дарья Мороз облачилась в платье с эполетами и декольте до талии. 37-летняя звезда нашумевшего сериала «Содержанки» предстала на светской вечеринки в эффектном образе.
А вам понравилось фото Анны Богомоловой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @d_moroz / Instagram
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