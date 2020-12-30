«Хорошо учился, много работал»: сын Собчак записал милое обращение к Деду Морозу

«Пупсик такой, да еще и работал», «Какой классный он», «Гениально, трудоспособность у человека бешеная тоже от маменьки», «Лапочка», «Прелесть», «Спасибо, Платон, за подсказку. Я тоже обращусь к Деду Морозу, прям как ты», «Какой славный молодец», — прокомментировали подписчики Ксении.

Ксения Собчак и Максим Виторган после развода в 2019 году остались друзьями и вместе растят сына. На все праздники мальчика экс-супруги собираются вместе. Максим в день рождения сына поблагодарил Ксению Собчак за то, что она подарила ему такого чудесного ребенка, и отметил, что она супермать.

Ксения души не чает в 4-летнем сыне и хвалится в соцсети его достижениями. Недавно она показала, как Платон по слогам читает поздравительную открытку. «Чудо мое, ему всего 4 года», — говорит она.

Ранее стало известно, сколько Собчак будет платить за обучение сына в престижной иностранной школе, к которой Платона готовят с раннего детства. За год телеведущая выложит более 3 миллионов рублей. Это больше чем Галкин и Пугачева платят за двоих детей — Гарри и Лизу. Примадонна с супругом 1 сентября отправили двойняшек в первый класс. Обучение одного обходится около 1,6 миллиона рублей, на второго ребенка предусмотрена скидка.