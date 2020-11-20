«Сияющая красотка»: Дарья Мороз с эффектным макияжем и в золотом жакете покорила поклонников

Фолловеры Дарьи отметили, что она очень красивая, о чем написали в многочисленных комментариях с комплиментами: «Красотка», «Как всегда секси», «Ну какая вы красавица!!!», «Необыкновенный макияж!», «Бомбита», «Огонь», «Тот случай, когда смотришь на человека.. и невольно улыбаешься..», «Даша- Вы сказочно красивы!! Невероятная женщина!! Любуюсь всегда !!! Вот глаз не отвести !!!!!!!!!!!!!!!!!», «Дашенька, Ваша красота и умение ее преподать дорогого стоит! Вы прекрасны!», «Дашенька, Ваша красота уникальна, и сияете Вы ярче звёзд», «Вся светитесь», «Какая вы красотка! Глаза блестят», «Даша, ты здесь инопланетянка!!!», «Вы невероятная, светитесь вся».