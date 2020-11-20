«Сияющая красотка»: Дарья Мороз с эффектным макияжем и в золотом жакете покорила поклонников
Фото: Instagram Дарьи Мороз
Дарья Мороз опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в эффектном образе — со стильной укладкой, макияжем, с которым ее кожа буквально светится, и в золотом жакете. «Наше с @lenamotinova традиционное селфи на новогодней сессии @esteelauderrussia», — написала актриса.
Фолловеры Дарьи отметили, что она очень красивая, о чем написали в многочисленных комментариях с комплиментами: «Красотка», «Как всегда секси», «Ну какая вы красавица!!!», «Необыкновенный макияж!», «Бомбита», «Огонь», «Тот случай, когда смотришь на человека.. и невольно улыбаешься..», «Даша- Вы сказочно красивы!! Невероятная женщина!! Любуюсь всегда !!! Вот глаз не отвести !!!!!!!!!!!!!!!!!», «Дашенька, Ваша красота и умение ее преподать дорогого стоит! Вы прекрасны!», «Дашенька, Ваша красота уникальна, и сияете Вы ярче звёзд», «Вся светитесь», «Какая вы красотка! Глаза блестят», «Даша, ты здесь инопланетянка!!!», «Вы невероятная, светитесь вся».
Отметим, актриса театра и кино, обладательница престижных кинопремий Дарья Мороз недавно снова оказалась в центре внимания после премьеры первого сезона провокационного сериала «Содержанки», который снимает ее экс-супруг, популярный режиссер Константин Богомолов. Дарья смело согласилась на провокационные сцены в картине и продемонстрировала себя зрителям во всей красе. Недавно стало известно, что уже началась работа над третьим сезоном нашумевшего проекта.
Фото и видео: Instagram
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