«Папа, открывай коробки»: Филипп Киркоров показал забавное видео с играми в куклы с 8-летней дочерью

Филипп Киркоров поделился с подписчиками в Instagram семейными видео, в которых показал, как провел вечер с детьми Аллой-Викторией и Мартином. Пока сын смотрел футбол, король поп-сцены с дочерью играли в куклы.

Сначала Филипп Киркоров наблюдал, как его 8-летняя дочь своими силами справляется с распаковкой игрушек, но после она привлекла и его с этой «нелегкой» работе.

«Папа, открывай коробки и пакеты», — попросила Алла-Виктория, и отец ей с радостью помог.