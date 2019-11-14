«Папа, открывай коробки»: Филипп Киркоров показал забавное видео с играми в куклы с 8-летней дочерью
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Фото: Instagram
Филипп Киркоров поделился с подписчиками в Instagram семейными видео, в которых показал, как провел вечер с детьми Аллой-Викторией и Мартином. Пока сын смотрел футбол, король поп-сцены с дочерью играли в куклы.
Сначала Филипп Киркоров наблюдал, как его 8-летняя дочь своими силами справляется с распаковкой игрушек, но после она привлекла и его с этой «нелегкой» работе.
«Папа, открывай коробки и пакеты», — попросила Алла-Виктория, и отец ей с радостью помог.
Недавно на странице Аллы-Виктории в социальной сети появилась фотография, на которой ее запечатлели во время подготовки к концерту своего знаменитого отца. Филипп Киркоров берет детей на многие гастроли, если его поездки не мешают учебе сына и дочери.
Филипп также рассказывал подписчикам, что у его дочери в школе уже случилась первая любовь. «Oh, my God», — прокомментировал тогда это событие артист.
Фото и видео: Instagram
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