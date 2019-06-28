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Тренажеры, музыка и портреты отца: Филипп Киркоров показал, как его дети занимаются спортом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мартин и Алла-Виктория Киркоровы

Фото: Instagram
Видеоролик появился на странице сына артиста – Мартина.

У детей Филиппа Киркорова – Мартина и Аллы-Виктории – есть свои страницы в Instagram, но ведет их отец. В профиле сына Киркорова появилось забавное, в котором показано, как дети занимаются спортом на тренажерах. На кадрах видно, что даже спортзал завешан портретами короля поп-музыки.

«Физкульт- Приветик!!! Маленькая разминочка, не помешает...Молодцы, Лапусики- Сладусики!!! Растите здоровенькими!!!»,

«Молодец,папа»,

«Здорово когда дома есть тринажеры»,

«Умнички любимые! Милые Солнышки!»,

«Супер», - похвалили подписчики и Киркорова, и его детей.

Ранее в интервью Филипп рассказывал, что не любит заниматься спортом, но делает это для поддержания формы и здоровья.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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