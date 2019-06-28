Тренажеры, музыка и портреты отца: Филипп Киркоров показал, как его дети занимаются спортом

У детей Филиппа Киркорова – Мартина и Аллы-Виктории – есть свои страницы в Instagram, но ведет их отец. В профиле сына Киркорова появилось забавное, в котором показано, как дети занимаются спортом на тренажерах. На кадрах видно, что даже спортзал завешан портретами короля поп-музыки.