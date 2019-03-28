«У нас любовь»: Филипп Киркоров рассказал о первом поклоннике 7-летней дочери

Напомним, дочь и сына Филиппу родили суррогатные матери. Оба ребенка появились на свет в клиниках США. Алла-Виктория родилась в ноябре 2011 года, а Мартин – в июне 2012-го. Отец в них души не чает, все свободное время проводит с сыном и дочерью, занимается их всесторонним развитием и берет их во многие поездки. Так, дети были с отцом во время поездки на «Евровидение» в Израиль и в зале болели за Сергея Лазарева.