«У нас любовь»: Филипп Киркоров рассказал о первом поклоннике 7-летней дочери

Филипп Киркоров часто рассказывает о знаковых событиях в жизни детей. Фотографиями и видеороликами из походов в музей и на премьеры фильмов, с праздников и из путешествий он делится на своей странице в Instagram.
Очередное видео в сториз Филипп загрузил после неожиданного признания детей – Мартина и Аллы-Виктории. Сын рассказал отцу, что в Аллу влюбился мальчик Федя. «У нас любовь», - прокомментировал удивленный отец. «Федя влюбился в Аллу-Викторию?» - переспросил отец. «Да, влюбился», - подтвердил сын. «Oh, my God. Good, good», - по-английски выразил эмоции отец, в это время в кадре появилось его удивленное лицо.
Фото: Instagram
Алла-Виктория сразу похвалилась подарком от поклонника – линейкой с ее именем.
Фото: Instagram
«А ты тоже влюбилась в Федю?», просил Филипп дочь. «Нееееет!, - категорично заявила девочка. – Он всех дергает за косы и дерется!».
Напомним, дочь и сына Филиппу родили суррогатные матери. Оба ребенка появились на свет в клиниках США. Алла-Виктория родилась в ноябре 2011 года, а Мартин – в июне 2012-го. Отец в них души не чает, все свободное время проводит с сыном и дочерью, занимается их всесторонним развитием и берет их во многие поездки. Так, дети были с отцом во время поездки на «Евровидение» в Израиль и в зале болели за Сергея Лазарева.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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