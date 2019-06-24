«Это не тот Филипп, которого мы знали»: новый клип Киркорова вызвал бурные обсуждения в Сети

Филипп Киркоров выпустил видеоклип на песню с провокационным названием «Стеснение пропало».
«Градус повышен по ссылке в шапке профиля!!! Аккуратно, не обожгитесь! ПРЕМЬЕРА КЛИПА», - презентовал Филипп видео в своем Instagram, пометив пост значком 18+ (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
По сюжету Киркорова спрашивают: какое новое видео он хотел бы получить. Король поп-сцены отвечает: «Чтобы хайпануть». Видео таким и получилось. В нем смешалось все: реклама пельменей и энергетиков, обнаженка и принимающий роды Филипп.
За несколько часов после релиза видео в Instagram и youtube оставили сотни комментариев. Припомнили Филиппу Киркорову и «Ибицу», и «Цвет настроения синий», и взлеты, и падения.
«Боже...как будто клип Бузовой...и зачем столько рекламы....»,
«Г…но какое-то ! Вы потратили много сил и денег,но клип обычный. Все эти идеи мы уже видели. Надо было опять обращаться к Гудку»,
«По сравнению с Ибицей это не клип это БОМБА)))»,
«Стеснение пропало ,но цвет настроения Синий»,
«Филя, ты со световой скоротью деградируешь»,
«Не думал, что утро начну с такой весёлой новости»,
«Мужику за 50. как ты не поймешь,что молодость прошла»,
«Так талант свой прос…ть!!!!! О душе нужно петь ! А не оголять телеса старому дядьке .. это фу ! Это не тот Киркоров которого я когда то знала.. вы продали себя и свою душу», - посыпались комментарии.
Напомним, предыдущие видеоклипы на песни «Цвет настроения синий» и «Ибица» также активно обсуждали в интернете.
А вам понравился новый клип Филиппа?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Видео: youtube.com/ StarPro
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