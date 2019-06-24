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«Это не тот Филипп, которого мы знали»: новый клип Киркорова вызвал бурные обсуждения в Сети

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Филипп Киркоров

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Видео на песню «Стеснение пропало» собрало уже сотни комментариев.

Филипп Киркоров выпустил видеоклип на песню с провокационным названием «Стеснение пропало».

«Градус повышен по ссылке в шапке профиля!!! Аккуратно, не обожгитесь! ПРЕМЬЕРА КЛИПА», - презентовал Филипп видео в своем Instagram, пометив пост значком 18+ (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

По сюжету Киркорова спрашивают: какое новое видео он хотел бы получить. Король поп-сцены отвечает: «Чтобы хайпануть». Видео таким и получилось. В нем смешалось все: реклама пельменей и энергетиков, обнаженка и принимающий роды Филипп.

Новый клип Филиппа Киркорова

За несколько часов после релиза видео в Instagram и youtube оставили сотни комментариев. Припомнили Филиппу Киркорову и «Ибицу», и «Цвет настроения синий», и взлеты, и падения.

«Боже...как будто клип Бузовой...и зачем столько рекламы....»,

«Г…но какое-то ! Вы потратили много сил и денег,но клип обычный. Все эти идеи мы уже видели. Надо было опять обращаться к Гудку»,

«По сравнению с Ибицей это не клип это БОМБА)))»,

«Стеснение пропало ,но цвет настроения Синий»,

«Филя, ты со световой скоротью деградируешь»,

«Не думал, что утро начну с такой весёлой новости»,

«Мужику за 50. как ты не поймешь,что молодость прошла»,

«Так талант свой прос…ть!!!!! О душе нужно петь ! А не оголять телеса старому дядьке .. это фу ! Это не тот Киркоров которого я когда то знала.. вы продали себя и свою душу», - посыпались комментарии.

Напомним, предыдущие видеоклипы на песни «Цвет настроения синий» и «Ибица» также активно обсуждали в интернете.

А вам понравился новый клип Филиппа?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Видео: youtube.com/ StarPro

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