«Это не тот Филипп, которого мы знали»: новый клип Киркорова вызвал бурные обсуждения в Сети

За несколько часов после релиза видео в Instagram и youtube оставили сотни комментариев. Припомнили Филиппу Киркорову и «Ибицу», и «Цвет настроения синий», и взлеты, и падения.

«Боже...как будто клип Бузовой...и зачем столько рекламы....»,

«Г…но какое-то ! Вы потратили много сил и денег,но клип обычный. Все эти идеи мы уже видели. Надо было опять обращаться к Гудку»,

«По сравнению с Ибицей это не клип это БОМБА)))»,

«Стеснение пропало ,но цвет настроения Синий»,

«Филя, ты со световой скоротью деградируешь»,

«Не думал, что утро начну с такой весёлой новости»,

«Мужику за 50. как ты не поймешь,что молодость прошла»,

«Так талант свой прос…ть!!!!! О душе нужно петь ! А не оголять телеса старому дядьке .. это фу ! Это не тот Киркоров которого я когда то знала.. вы продали себя и свою душу», - посыпались комментарии.

Напомним, предыдущие видеоклипы на песни «Цвет настроения синий» и «Ибица» также активно обсуждали в интернете.

А вам понравился новый клип Филиппа?