Прилучного и Карпович видели вместе после слухов о расставании

Пока весь интернет обсуждает, как Павел Прилучный будет возвращать супругу Агату Муцениеце после романа со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, сам актер этим вопросом явно не озаботился.

Как пишет журнал «Супер», пара все еще вместе. Журналисты издания подловили их во время совместного похода в магазин.

После спектакля «Косметика врага», в котором задействованы оба актера, они вышли по отдельности из театра, а затем сели в разные автомобили и уехали.

Однако вскоре Мирослава догнала возлюбленного и пересела к нему, а затем пара вместе направилась в магазин.

Когда журналисты позвонили Мирославе, чтобы получить от нее комментарий после появления слухов о расставании, она на вопрос отвечать не стала. Никак не прокомментировала ситуацию и Агата Муцениеце — менеджер актрисы ответил, что она сейчас очень занята съемками и воспитанием детей, и следить за тем, чем занимается ее бывший супруг и его подруги, ей попросту некогда. То, что Прилучный хочет к ней вернуться, для актрисы тоже стало новостью.

О том, что Мирослава и Павел расстались, а сам Прилучный думает вернуться к жене, стало известно от неких друзей пары, которые предпочли остаться неназванными. Судя по всему, эта информация оказалась ложной. Они сообщили, что Павел разочарован в новых отношениях, Карпович и ее мама давят на него, стремясь увести в ЗАГС, а сама Мирослава якобы тяжело переживает расставание и даже нуждается в помощи психолога.