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Ольга Зуева показала милое фото подросшей дочери от Данилы Козловского: «Какая пухляшка»

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Счастливая Ольга Зуева у океана

Фото: www.instagram.com/_olyazueva/

Актриса и модель показала, как проходят ее выходные в США, где она живет с ребенком и собакой.

В марте 2020 года Ольга Зуева и Данила Козловский стали родителями дочери Оды Валентины. Ольга рожала в США, где живет уже много лет. После появления на свет девочки режиссер решила остаться там же. А Данила, проведя некоторое время с семьей, вернулся в Россию.

Со дня на день Оде Валентине исполнится 7 месяцев. В Instaghgram молодая мать показала милое фото с дочерью и любимой собакой Грушей. «Выходной», — подписала Зуева снимок, где ее малышка сидит на земле, а ее охраняет любимый питомец.

«Она же только родилась, а уже сидит», «Няня Груша», «Какая пухляшка», «Груша — настоящий друг», «Милота», «Девочки», «Какие милые. Вы прекрасны», — прокомментировали подписчики Ольги.

Ольга Зуева и Данила Козловский стали встречаться в 2015 году. Ради него Ольга переехала жить в Россию. Недавно появились слухи, что Козловский и Зуева расстались. Однако пара не комментировала эту информацию.

Фото и видео: Instagram Ольги Зуевой, Данилы Козловского, Starface

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