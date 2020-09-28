Ольга Зуева показала милое фото подросшей дочери от Данилы Козловского: «Какая пухляшка»

В марте 2020 года Ольга Зуева и Данила Козловский стали родителями дочери Оды Валентины. Ольга рожала в США, где живет уже много лет. После появления на свет девочки режиссер решила остаться там же. А Данила, проведя некоторое время с семьей, вернулся в Россию.

Со дня на день Оде Валентине исполнится 7 месяцев. В Instaghgram молодая мать показала милое фото с дочерью и любимой собакой Грушей. «Выходной», — подписала Зуева снимок, где ее малышка сидит на земле, а ее охраняет любимый питомец.