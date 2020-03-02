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Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь и показала нежное фото с ней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Зуева и Данила Козловский

Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress

34-летний Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева стали родителями.

О рождении дочери Ольга Зуева сообщила в своем Instagram.

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — написала она под нежной фотографией.

О беременности Ольги стало известно в конце октября, об этом рассказал брат Данилы. Сообщалось, что будущая мама планирует родить ребенка в США, куда она уехала в компании любимой собаки Груши. В конце февраля к ним присоединился будущий папа. Информацию о беременности и скорых родах пара не комментировала.

В конце марта Козловский планирует вернуться в Москву, а Зуева продолжит работу летом.

Роман Данилы Козловского и Ольги Зуевой начался пять лет назад, спустя примерно год они стали жить вместе. Ради любимого Ольга оставила привычный образ жизни и перебралась в Россию из США.

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Фото и видео: instagram

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