Недавно родившая Ольга Зуева впервые поделилась «беременной» фотографией с большим животом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева недавно родила дочь, дату появления на свет своего первенца актеры скрывают, также они не называют ее имени.
В Международный женский день Ольга поделилась с подписчиками нежной «беременной» фотографией, на которой показала свой беременный живот. Пост можно считать настоящим откровением, учитывая, что Зуева всю беременность скрывала, что ждет ребенка.
«Быть женщиной — это дар. Это умение ставить нужды другого выше своих, не страдая при этом, а получая удовлетворение. Это способность любить так, как никто другой. Это быть верной, уязвимой, терпеливой — на что, порой, требуется намного больше внутренних ресурсов и сил, чем на то, чтобы завоевать, выиграть или прогнуть под себя... Наконец, это способность вынашивать или созидать новую жизнь, что есть больше, чем любое произведение искусства. С праздником вас, Женщины! Скорее всего, среди нас много настоящих бойцов, которые никогда не услышат похвалы и не получат медали славы, но это не так важно, потому что настоящее счастье проходит в тишине, а то громкое, на весь мир — это просто эмоции», — трогательно поздравила с 8 Марта Ольга Зуева.
«Аплодирую за такие глубокие и правильные слова. Желаю вам любви и счастья! И хочу сказать, что восхищаюсь вами!», «Очень мудрые, красивые слова. Будьте счастливы, Ольга!», «Спасибо, Ольга. Вас с рождением дитя и с праздником 8 Марта. Сил и счастливой весны», «Мудрая, красивая, нежная! Дорогая моя Олечка! И тебя с праздником! Праздником весны! Любви! И бесконечной женской нежности! Обнимаю тебя!», «Боже, как это красиво! С весной нас», «Божественная, светлая, чудесная, загадочная Оля, с 8 Марта», — написали в комментариях.
Напомним, Данила Козловский незадолго до родов любимой улетел в США, чтобы быть в момент рождения дочери рядом с любимой. Через несколько дней после знаменательного события актер показал первое фото с дочкой.
Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.
Фото: Instagram
Видео: телеканал «Ю»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!