Недавно родившая Ольга Зуева впервые поделилась «беременной» фотографией с большим животом

В Международный женский день Ольга поделилась с подписчиками нежной «беременной» фотографией, на которой показала свой беременный живот. Пост можно считать настоящим откровением, учитывая, что Зуева всю беременность скрывала, что ждет ребенка.

«Быть женщиной — это дар. Это умение ставить нужды другого выше своих, не страдая при этом, а получая удовлетворение. Это способность любить так, как никто другой. Это быть верной, уязвимой, терпеливой — на что, порой, требуется намного больше внутренних ресурсов и сил, чем на то, чтобы завоевать, выиграть или прогнуть под себя... Наконец, это способность вынашивать или созидать новую жизнь, что есть больше, чем любое произведение искусства. С праздником вас, Женщины! Скорее всего, среди нас много настоящих бойцов, которые никогда не услышат похвалы и не получат медали славы, но это не так важно, потому что настоящее счастье проходит в тишине, а то громкое, на весь мир — это просто эмоции», — трогательно поздравила с 8 Марта Ольга Зуева.