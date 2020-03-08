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Недавно родившая Ольга Зуева впервые поделилась «беременной» фотографией с большим животом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актеры долго скрывали свой роман

Фото: Starface

Всю беременность Ольга и ее любимый Данила Козловский скрывали, что ожидают пополнения. Теперь же актриса показала, как выглядела, когда ждала первенца.

Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева недавно родила дочь, дату появления на свет своего первенца актеры скрывают, также они не называют ее имени.

В Международный женский день Ольга поделилась с подписчиками нежной «беременной» фотографией, на которой показала свой беременный живот. Пост можно считать настоящим откровением, учитывая, что Зуева всю беременность скрывала, что ждет ребенка.

«Быть женщиной — это дар. Это умение ставить нужды другого выше своих, не страдая при этом, а получая удовлетворение. Это способность любить так, как никто другой. Это быть верной, уязвимой, терпеливой — на что, порой, требуется намного больше внутренних ресурсов и сил, чем на то, чтобы завоевать, выиграть или прогнуть под себя... Наконец, это способность вынашивать или созидать новую жизнь, что есть больше, чем любое произведение искусства. С праздником вас, Женщины! Скорее всего, среди нас много настоящих бойцов, которые никогда не услышат похвалы и не получат медали славы, но это не так важно, потому что настоящее счастье проходит в тишине, а то громкое, на весь мир — это просто эмоции», — трогательно поздравила с 8 Марта Ольга Зуева.

«Аплодирую за такие глубокие и правильные слова. Желаю вам любви и счастья! И хочу сказать, что восхищаюсь вами!», «Очень мудрые, красивые слова. Будьте счастливы, Ольга!», «Спасибо, Ольга. Вас с рождением дитя и с праздником 8 Марта. Сил и счастливой весны», «Мудрая, красивая, нежная! Дорогая моя Олечка! И тебя с праздником! Праздником весны! Любви! И бесконечной женской нежности! Обнимаю тебя!», «Боже, как это красиво! С весной нас», «Божественная, светлая, чудесная, загадочная Оля, с 8 Марта», — написали в комментариях.

Напомним, Данила Козловский незадолго до родов любимой улетел в США, чтобы быть в момент рождения дочери рядом с любимой. Через несколько дней после знаменательного события актер показал первое фото с дочкой.

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Фото: Instagram

Видео: телеканал «Ю»

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