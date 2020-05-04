Данила Козловский показал нежное фото с крошечной дочерью в день своего 35-летия

«Очень красивоооо», «Какое фото полное любви», «Какие большие уже!!!», «У Вас вроде девочка))....а на фото как-будто мальчик))», «Король Лев», «Какая же это милота! Здоровья крохе», «Берегите своих девочек», — обсуждают в комментариях.

О том, что Данила Козловский и его избранница Ольга Зуева стали родителями, стало известно 2 марта. Девочку назвали Ода Валентина, она появилась на свет в США.