Данила Козловский показал нежное фото с крошечной дочерью в день своего 35-летия
1 / 10
Фото: Instagram Данилы Козловского
Поклонники Данилы Козловского растроганы его фотографией с дочерью.
В воскресенье, 3 мая, Данила Козловский отметил 35-летие. Поздним вечером этого дня в своем блоге он опубликовал трогательное фото.
«35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить», — написал актер.
«Очень красивоооо», «Какое фото полное любви», «Какие большие уже!!!», «У Вас вроде девочка))....а на фото как-будто мальчик))», «Король Лев», «Какая же это милота! Здоровья крохе», «Берегите своих девочек», — обсуждают в комментариях.
О том, что Данила Козловский и его избранница Ольга Зуева стали родителями, стало известно 2 марта. Девочку назвали Ода Валентина, она появилась на свет в США.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!