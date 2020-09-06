Козловский и Зуева больше не вместе? В сети обсуждают «новый» роман актера
Фото: Globallookpress/© Anatoly Lomokhov
Еще вчера все сплетники обсуждали, что Данила Козловский был замечен в Бодруме. Актер проводил время в компании коллеги по цеху — Оксаны Акиньшиной. Многие предположили, что новость является пиаром: совсем скоро у Данилы должен выйти фильм «Чернобыль» и команда Козловского, якобы, хочет такими методами поднять интерес к премьере. Тем не менее, те, кто знаком с ситуацией, уверенны — на этот раз, новости о романе вовсе не являются рекламным ходом.
Авторы Telegram-канала «Закулиска» утверждают, что Данила Козловский ушел от подруги Ольги Зуевой.
«Это не пиар. Данила Козловский оставил мать новорождённой дочки Ольгу Зуеву и уже больше полугода встречается с Оксаной Акиньшиной. Роман случился на съемках фильма «Чернобыль», где Козловский — режиссер. Ольга Зуева останется в Нью-Йорке. Дочку свою актер не оставляет и со всеми тремя детьми Акиньшиной выстраивает отношения», — пишут авторы канала.
Информацию о том, что Козловский отдыхает в Бодруме с актрисой Оксаной Акиньшиной сообщил канал Peoplelalk. С нынешней пассией Ольгой Зуевой актер начал жить в 2015 году. Пара воспитывает общую дочь Оду, которая появилась на свет в марте 2020-го.
Фото: Globallookpress Видео: Youtube
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