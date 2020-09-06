Козловский и Зуева больше не вместе? В сети обсуждают «новый» роман актера

Авторы Telegram-канала «Закулиска» утверждают, что Данила Козловский ушел от подруги Ольги Зуевой.

«Это не пиар. Данила Козловский оставил мать новорождённой дочки Ольгу Зуеву и уже больше полугода встречается с Оксаной Акиньшиной. Роман случился на съемках фильма «Чернобыль», где Козловский — режиссер. Ольга Зуева останется в Нью-Йорке. Дочку свою актер не оставляет и со всеми тремя детьми Акиньшиной выстраивает отношения», — пишут авторы канала.

Информацию о том, что Козловский отдыхает в Бодруме с актрисой Оксаной Акиньшиной сообщил канал Peoplelalk. С нынешней пассией Ольгой Зуевой актер начал жить в 2015 году. Пара воспитывает общую дочь Оду, которая появилась на свет в марте 2020-го.