В последнее время Ольга Бузова все чаще стала рассказывать о том, как переживала тяжелый период после развода с Дмитрием Тарасовым. Сейчас ведущая реалити-шоу «Дом-2» стремительно покоряет российскую эстраду: записывает песни, снимает клипы и выступает. А скоро и вовсе планирует сольный концерт, где презентует свой первый альбом.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 1 2017 в 7:03 PDT

Против Бузовой ополчились многие артисты, критикуя ее творчество. Сама Ольга объясняет негатив так: «Четыре мои песни друг за другом попадали на 1-е место в российском iTunes. Причем три первые за час стали лидерами, а «Улететь» — за 15 минут. Такого результата никто из наших артистов не добился.». Как рассказала певица, она не собирается тратить позитивную энергию на тех, кто плохо высказывается в ее адрес, ведь они «только этого и ждут».

Что касается жизни после развода, то тут по словам артистки, есть и свои плюсы. Она считает, что одиночество способствует творчеству. Такого же мнения придерживается и Филипп Киркоров, с которым она как-то столкнулась на одном мероприятии, а тот, в свою очередь, просто восхитился ею.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 14 2017 в 7:56 PDT

«Мы с Филиппом недавно пересеклись на одном мероприятии. Он меня приобнял и сказал: «Что ты творишь?! Ты — богиня, невероятная, большая молодец…» Вот это дорогого стоит. Если бы такой человек, как Филипп, меня критиковал, то я бы расстроилась. Пока некрасиво высказываются люди, мнение которых для меня мало значит.», - рассказала в интервью «Теленеделе» Ольга.

Бороться с таким потоком негатива тяжело, поэтому главным помощником для ведущей является чувство юмора. Как призналась Бузова, умению смеяться над собой еще 13 лет назад ее научила Ксения Собчак, когда в одном из эфиров «телестройки» Ольгу столкнули в бассейн и вода попала на ее наращенные волосы, которые мочить было нельзя.

«Я расплакалась, хотела уйти с проекта. Ксюша поймала меня за воротами и сказала: «Если ты сейчас убежишь, то тебя сломают потом. Тебя просто кинули в бассейн — не надо так серьезно реагировать. В неловкой ситуации лучшее оружие — это улыбка, умение смеяться над собой». Я запомнила. Реагируя на каждый выпад в свой адрес, я бы давала повод для следующей негативной эмоции.».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 15 2017 в 10:25 PDT

Сейчас основное место в жизни Бузовой занимает работа, но она надеется к сорока годам, помимо трех собак, выйти замуж или хотя бы найти молодого человека. К тому же, Ольга уже задумывается над тем, чтобы снова вернутся к образу блондинки, который так много лет ассоциировался с ней.

Фото: instagram.com