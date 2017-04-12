Вчера состоялся гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ 2017», в ходе которого были объявлены номинанты предстоящей церемонии. Закрытая вечеринка прошла весело и шумно, а звезды наперебой публиковали фото и видео с мероприятия на своих страницах в Instagram.

Больше всего гала-ужин запомнился знаменитостям ярким образом Ольги Бузовой, которую, к слову, выдвинули на номинацию «Прорыв года». Ведущая «телестройки» предстала перед коллегами по цеху и прессой в белой рубашке и супервысоких сапогах розового цвета.

Однако не только необычный образ Бузовой привлек внимание присутствующих, но и ее поведение. Так, после того, как Ольга узнала о номинации, она вышла на сцену с группой «Градусы», танцевала, подпевала и снимала все происходящее на телефон.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 12 2017 в 3:28 PDT

Звездные коллеги не остались к ней равнодушны. Так, Максим Галкин опубликовал видео с новоиспеченной певицей под хэштегом #бузоваподградусом, а Лера Кудрявцева выложила фотографию, подпись под которой вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.

«Прекрасный Гала ужин "Премии Муз. Тв". Сегодня объявили номинантов. 9 июня в Олимпийском. И да, сегодня было одно " недоумение ", которое сделало наш вечер весёлым», — написала Лера.

Подписчики сразу решили, что речь идет об Ольге, а в комментариях под снимком Кудрявцевой разразилась баталия между фанатами и хейтерами Бузовой.

Сама ведущая совершенно не реагирует на критику Леры, как и на мнение остальных. Доказательством тому стало фото, которое знаменитая брюнетка выложила в своем Instagram. Голубые волосы, синее бикини и упругие ягодицы повергли в шок поклонников.

«Ой, что будет #намбудетжарко#олинапопа#».

«Вообще попы нет», «Ольга, немного перебор с фоткой ты стала часто выставлять такие фото.....Наверно не просто так..», «Если фигура хорошая это не означает что свою сралку надо на всю страну показывать!», «Отписываюсь», «Я отписываюсь. противно смотреть на это», «Ольга куда вы катитесь?! Ужас», — прокомментировали снимок подписчики.

Фото: Instagram