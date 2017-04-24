Два дня назад певица и телеведущая Ольга Бузова в компании своей коллеги Ирины Дубцовой отправилась в Лондон в рамках конкурса красоты Miss USSR UK («Мисс СССР – Великобритания»), где за корону борются девушки из стран бывшего СССР, проживающие в Англии.

Пока конкурсантки активно готовились к соревнованию, Бузова и Дубцова наслаждались прогулками по городу и делились впечатлениями с подписчиками. Ольга призналась, что устала грустить и теперь хочет жить и улыбаться.

«Давно у меня не было столько фотографий, на которых я улыбаюсь. по-настоящему, не наигранно...Простите меня за чрезмерную эмоциональность...но я такая, и другой, наверное, уже не стану. сегодня сбылась моя мечта...я с детства мечтала побывать тут...Я знаю про Лондон все, учила ещё в школе!!! И как круто все это видеть своими глазами. чувствовала себя сегодня ребёнком, который первый раз попал в Disney. Как же здорово жить, хочу запомнить своё состояние сегодня...не могу больше грустить...не могу...устала...сил нет! Хочу жить!!! Хочу улыбаться! Путешествовать! Крик души...простите. Будьте счастливы...и цените то, что у вас есть», — поделилась Ольга.

К слову, за время поездки певицы успели подружиться, да так, что теперь ведущая «телестройки» называет Ирину своей «сестрой» и мечтает повторить совместное путешествие, но уже в другую точку мира.

«Так выглядит счастье. Ириш, @dubtsova_official спасибо тебе за наши разговоры, за твои советы, лёгкость и любовь к жизни, а ещё, мы выяснили в поездке, что мы "сестры" у нас очень много похожих моментов, начиная с того, что у нас одинаковые чемоданы, заканчивая тем, что мы обе утро начинаем с чашки кофе и т.д...надеюсь, что мы ещё как-нибудь повторим поездку, только уже в другую страну».

Бузова и Дубцова, как истинные девушки, успели прикупить парочку вещей. Как стало известно, после визита российских певиц в лондонские бутики, гардероб Ольги пополнился стильными и весьма дорогими вещами. Так, за четыре часа шопинга ведущая потратила около двух миллионов рублей. В эту сумму вошли платье Valentino за восемь тысяч фунтов и наряд Elie Saab за семь тысяч фунтов. Сама же Ольга о своих покупках предпочла не рассказывать, в отличие от Ирины, которая опубликовала фото с пакетами одежды.

Помимо грандиозного шопинга Бузовой, фанатов заинтересовали любовные послания и хэштеги, которые Ольга написала под фото в своем блоге: «Waiting for you...#язнаючтотысейчассмотришь».

Одни поклонники артистки решили, что сообщения она отправляет новому возлюбленному, другие же, в надежде, что Ольга воссоединится с экс-супругом, считают, что Тарасову: «Когда ждешь Тарасова», «Оля, ты все тарасова ждешь?», «Да отстань ты уже от бедного мужчины!!! Сколько можно задалбывать его и унижать себя???!!!», «Да не ждёт она его, нового принца ждет».

А как вы думаете, кому Ольга Бузова написала любовное сообщение?

Фото: instagram