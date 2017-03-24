Завтра скандальному реалити-шоу «Дом-2» исполнится 13 лет. В честь этого портал «СтарХит» предложил ведущей проекта Ольге Бузовой и ее подруге, экс-участнице «телестройки» Наталье Варвиной необычный формат интервью, где последняя задавала Ольге вопросы, касающиеся работы и личной жизни.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 8 2017 в 4:18 PDT

Так, в разговоре Бузова призналась, что прошедший год был для нее очень тяжелым. Ей с трудом верится, что она смогла пережить развод, переезд и справиться со стрессом. По словам Ольги, работа и постоянная занятость буквально спасли ее, поэтому она посоветовала всем, кто тоже оказался в трудной ситуации, увлечься полезным делом.

Огромное влияние на ее душевное состояние оказали родные и близкие, в частности мама и сестра, которые круглосуточно были на связи: «Мама смотрела на меня, а я поняла, что она по глазам пытается определить, прошла ли грусть. Она до сих пор волнуется. Я пережила трудные месяцы, но так должно было быть. Нельзя постоянно пребывать в счастье».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 24 2017 в 12:26 PDT

На вопрос о том, согласилась ли бы она снова выйти замуж за Тарасова, если бы была возможность вернуться в прошлое, Бузова ответила: «Не стала бы ничего менять. Я же была счастлива, и эти эмоции у меня никто не сможет забрать. А сейчас замуж не хочу. На самом деле мне пока трудно говорить о будущем. Хотя кто знает, что произойдет завтра». К тому же, по словам артистки, сейчас на первом месте стоит карьера, она не готова отказаться от нее ради отношений. Но порой ее все же одолевает страх одиночества. Даже несмотря на то, что Ольга с завидным постоянством публикует в своем блоге фото с огромными букетами роз, ухажера в ее жизни нет.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 24 2017 в 10:54 PDT

«Цветы дарят. Но глаза блестят только на работу и интересные проекты. Всему свое время. Пока я не созрела для нового романа», — заключила Бузова.

Фото: instagram.com