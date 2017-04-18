После скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова с головой окунулась в работу и решила покорить эстраду. Несмотря на негативные высказывания и осуждения со стороны звездных коллег, Бузовой удалось покорить музыкальный олимп. Доказательством тому стали первые песни артистки, которые заняли верхние строчки во всех чартах, а клипы собрали миллионы просмотров. В каждом видео Ольга затрагивала важные для себя темы расставания.

Так, недавно ведущая решила порадовать поклонников новой песней «Люди не верили», а также клипом, в котором демонстративно сожгла свое свадебное платье, тем самым навсегда распрощавшись с бывшим мужем.

«Просто это видео- честная история о том, как сложно не потерять себя за проблемами и мнениями людей со стороны. Клип о вере в свет, помогающей не останавливаться на пути к добрым переменам, не сдаваться в поисках свободной, сильной и счастливой себя», — поделилась Бузова.

Сейчас клип собрал уже рекордное количество просмотров, около одного миллиона, а поклонники Ольги благодарят ее за очередную работу.

«Олечка!! Вы большая молодец! Всего добиваетесь своими силами! Успехов и процветания!», «Прекрасная Олечка,пример для любой девушки со сложной судьбой.Ты такая умничка !С новой премьерой тебя,вдохновляйся и вдохновляй», «Нет слов , безумно классная песня», «Посмотрела только что клип. Супер и со смыслом.», «Оля ты молодец только вперед».

Фото: Instagram