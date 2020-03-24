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Ольга Бузова показала фото помолодевшей после развода Елены Степаненко в ярком костюме

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Бузова

Фото: Instagram

Телеведущая, блогер и певица поделилась с подписчиками неожиданной новостью о коллаборации с артисткой эстрады.

В Instagram Ольги Бузовой появилась фотография, на которой она позирует с помолодевшей после развода Еленой Степаненко. На снимке Елена Григорьевна, которая заметно похорошела и похудела, позирует в ярком брючном костюме.

Фото: Instagram

«Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я и легенда отечественного юмора, та на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу на телеканале «Россия 1», — заинтриговала Ольга.

«Ох, что-то новое», «Красотки какие», «Это Елена Степаненко? Вот это да», «Давно ее не видела. Очень круто выглядит», «Это будет сенсация, и этого точно никто не ожидает», «Как она классно выглядит», — посыпались комментарии под фото.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018-м году после 33 лет брака. Супруги долго делили огромное совместно нажитое имущество. В конце 2019-го юморист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. А на днях в СМИ появилась новость, что Петросян и Брухунова стали родителями.

Елена Степаненко после расставания с супругом долго не появлялась на публике. Но когда ее стали замечать на светских мероприятиях, все пришли к единому мнению: развод пошел ей на пользу.

Фото и видео: Instagram, East News

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