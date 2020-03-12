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74-летний Петросян очаровал поклонниц обнаженным торсом: «Да Вы секси мачо, Евгений Ваганович»

Евгений Петросян показал пляжную фотографию.

Очень летнее фото, которым поделился Евгений Ваганович Петросян в своем блоге, очаровало его поклонниц и вызвало массу коментариев.

«Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон», — похвастался 74-летний комик.

«Евгений Ваганович, да Вы секси мачо», «Красавчик ЕВ!!!!!!!», «Дон Корлеоне», «Божечки! Как хорош! Секси», «Тело молодого мужчины», «Дамы, держите себя в руках», «Спортивная фигура!! Почему бы и не показать... не в плавках ведь!! Хотя Ваганович, может блеснуть и в полный рост», «Отличное фото! Вы всегда в лучшей форме! Не важно в одежде или без нее», «Ну давайте правду пишите. Старое тело отдыхает», «Очень даже приличный вид на пляже», «Отличное тело, никого не слушайте», «Какое шикарное тело», «Заметьте — старческих пятен нет на теле. Вечно молодой», «Пушистый», «Зато под мышками молодец аккуратно побрил», «Мой парень похож на вас», «Обнулился», «Это хорошо когда как у Евгения Ваганыча открылась еще одна жизнь. Второе дыхание. Свобода. Здоровья Вам», «Даа, улыбнулась вам эта жизнь», «Классный расслабон у вас Ваганович», «Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает», «Отдыхайте на здоровье, вы заслужили», «Приятного отдыха вам и легкого загара», «Правильный у Вас загар, в тени», «Смотрите чтобы не протянуло, погода сейчас обманчива», — комментируют подписчики.

Фото и видео: instagram

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