Оксана Самойлова стала блондинкой и ужаснулась от результата: «Это провал»
Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana/
Оксана Самойлова продолжает эксперименты со внешностью. В этот раз она решила стать блондинкой, но разочаровалась в результате. «Я ожидала увидеть цвет волос, будто они выгорели на солнце, а теперь я выгляжу так, как будто мне закрасили седину. Это провал», — пожаловалась она поклонникам.
После, добравшись до дома, она показала результат преображения при свете. «Вот так у меня получилось. А я хотела, как у Майи. Тебе понравилось, как меня покрасили?», — поинтересовалась Оксана у средней дочери, держа ее на руках. Девочка ответила да. «Ну тогда все нормально», — обрадовалась многодетная мать.
Оксана уже не раз решалась на кардинальную смену имиджа. Так, недавно брюнетка Самойлова появилась с ярко-розовыми волосами, признавшись, что давно мечтала о таком цвете. Еще раньше она была и платиновой блондинкой, правда, всего пару часов, примерив парик.
Пара Оксаны Самойловой и Джигана на слуху последние несколько месяцев. Весной блогер объявила, что подала на развод с рэпером после его неадекватных выходок. Несколько недель Оксана и Денис прожили отдельно. Но накануне похода в суд для развода отозвали заявление. Тогда миллионы подписчиков обвинили Оксану в фальши и желании заработать на шумихе вокруг своего имени (это у нее и получилось). Но еще столько же фолловеров поддержали, отметив, что только она знает, как ей лучше поступить ради семьи и детей.
В итоге после потока критики в свой адрес Оксана Самойлова написала в микроблоге: «Не осуждайте меня за то, что я живу с мужем».
Фото и видео: Instagram Оксаны Самойловой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!