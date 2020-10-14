Оксана Самойлова стала блондинкой и ужаснулась от результата: «Это провал»

Оксана уже не раз решалась на кардинальную смену имиджа. Так, недавно брюнетка Самойлова появилась с ярко-розовыми волосами, признавшись, что давно мечтала о таком цвете. Еще раньше она была и платиновой блондинкой, правда, всего пару часов, примерив парик.

Пара Оксаны Самойловой и Джигана на слуху последние несколько месяцев. Весной блогер объявила, что подала на развод с рэпером после его неадекватных выходок. Несколько недель Оксана и Денис прожили отдельно. Но накануне похода в суд для развода отозвали заявление. Тогда миллионы подписчиков обвинили Оксану в фальши и желании заработать на шумихе вокруг своего имени (это у нее и получилось). Но еще столько же фолловеров поддержали, отметив, что только она знает, как ей лучше поступить ради семьи и детей.

В итоге после потока критики в свой адрес Оксана Самойлова написала в микроблоге: «Не осуждайте меня за то, что я живу с мужем».