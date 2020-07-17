Теперь образцовый муж и отец: Джиган сделал очень красноречивую татуировку в честь семьи

Напомним, Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом в апреле, после того, как их личные семейные проблемы стали достоянием общественности. Оксана не смогла простить мужу измены, злоупотребление запрещенными препаратами и алкоголем, неадекватное поведение дома и на публике. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — пожаловалась она. А в Сети появились фото и видео артиста, который весьма двусмысленно веселится с девушками, в то время как Самойлова находилась на последних месяцах беременности. Правда, сам Джиган не хотел разводиться и пытался загладить свою вину перед женой и дочерьми. В итоге развод супругов так и не состоялся: они не явились в суд в назначенный день, а затем продемонстрировали семейную идиллию.