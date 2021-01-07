«Очаровательный ангел»: Лиза Арзамасова восхитила новым фото с семейного отдыха

Напомним, что 20 декабря Илья Авербух поделился первым видео с торжественной церемонии бракосочетания. 25-летняя Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Илью Авербуха. Об этом стало известно после публикации свадебного видео в Instagram молодоженов. Невеста предпочла для церемонии элегантное платье цвета неба с открытыми плечами.

К слову, недавно мы писали, Арзамасова нежно поздравила Авербуха с 47-летием: «С днем рождения, Илюша!». 25-летняя известная актриса Лиза Арзамасова продемонстрировала нежные чувства к знаменитому фигуристу Илье Авербуху.

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