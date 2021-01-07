«Очаровательный ангел»: Лиза Арзамасова восхитила новым фото с семейного отдыха
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
Уже почти неделю Лиза Арзамасова отдыхает в Сочи вместе с супругом. Пара редко публикует фотографии, однако не упускает возможности поделиться местными красотами. Пока Илья Авербух контролирует ледовые шоу, которые проходят в Олимпийской деревне, звезда устроила эффектную фотосессию в стильных образах. Актриса сделала несколько ярких кадров на морском побережье. Новые снимки с семейного отдыха восхитили немало поклонников звездной пары.
Пользователи Сети восхитились стильным образом актрис и написали в комментариях: «Красотуля выглядишь чудесно, со светлым праздником, счастье мира и согласия, любви и крепкого здоровья, процветания и успехов во всём, оставайся всегда такой же прекрасной и очаровательной», «Всего - всего самого - самого хорошего и доброго Вам в наступившем году Лизонька !», «С рождеством. Мира и добра тебе», «Лиза, с Рождеством Христовым, самого светлого желаю от всей души», «Лизонька тебя и твою семью с Рождеством!!! Будь счастлива солнечная девочка !!», «Очаровательный ангел», «Красоточка», «Крутая)», «Самая лучшая и хорошая наша Лиза».
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
Напомним, что 20 декабря Илья Авербух поделился первым видео с торжественной церемонии бракосочетания. 25-летняя Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Илью Авербуха. Об этом стало известно после публикации свадебного видео в Instagram молодоженов. Невеста предпочла для церемонии элегантное платье цвета неба с открытыми плечами.
К слову, недавно мы писали, Арзамасова нежно поздравила Авербуха с 47-летием: «С днем рождения, Илюша!». 25-летняя известная актриса Лиза Арзамасова продемонстрировала нежные чувства к знаменитому фигуристу Илье Авербуху.
А вам понравилось новое фото Лизы Арзамасовой? Делитесь своим мнением в комментариях!
_Фото: @liza_arzamasova / Instagram
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