Арзамасова нежно поздравила Авербуха с 47-летием: «С днем рождения, Илюша!»
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой
Олимпийскому чемпиону, фигуристу, хореографу и продюсеру ледовых шоу Илье Авербуху 18 декабря исполнилось 47 лет. С днем рождения именинника публично и очень трогательно поздравила его возлюбленная Лиза Арзамасова. Актриса опубликовала в Instagram видео, в котором Авербух исполняет танец на льду.
«Есть много больших, важных и значительных слов, которые сразу станут ничтожно мелкими, если я их напишу... "Воздуха! Много-много воздуха"! С днем рождения, Илюша...», — написала она.
«Воздух мой... Спасибо!», — ответил Илья Авербух в комментариях к видео.
Напомним, в начале июля стало известно, что звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова состоит в любовных отношениях с Ильей Авербухом. Тогда эта новость многих удивила: молодую и романтичную Лизу с трудом представляли рядом с опытным мужчиной. Вот уже несколько месяцев их роман является чуть ли не главной темой для обсуждения у тех, кто следит за жизнью знаменитостей. Недавно Авербух прокомментировал тайную свадьбу с Арзамасовой.
Фото: instagram, Первый канал
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