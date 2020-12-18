Арзамасова нежно поздравила Авербуха с 47-летием: «С днем рождения, Илюша!»

Олимпийскому чемпиону, фигуристу, хореографу и продюсеру ледовых шоу Илье Авербуху 18 декабря исполнилось 47 лет. С днем рождения именинника публично и очень трогательно поздравила его возлюбленная Лиза Арзамасова. Актриса опубликовала в Instagram видео, в котором Авербух исполняет танец на льду.

«Есть много больших, важных и значительных слов, которые сразу станут ничтожно мелкими, если я их напишу... "Воздуха! Много-много воздуха"! С днем рождения, Илюша...», — написала она.