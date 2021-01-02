Лиза Арзамасова и Илья Авербух показали первые фото роскошного отдыха
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
Сразу после празднования Нового года Лиза Арзамасова и Илья Авербух отправились на роскошный отдых в Сочи. Первые фото новоиспеченная семья опубликовала днем 2 января. Фигурист снял видео, на котором показал красавицу-жену за столиком в ресторане. Лиза радостно позировала на камеру и улыбалась солнечной погоде. Внимательные фолловеры усмотрели, чем обедала пара — устрицы, салаты и чай с лимоном. Затем супруги отправились на прогулку по городу и заглянули в Олимпийскую деревню, чтобы сделать несколько ярких снимков. На аллее они встретили поклонников и пообщались с ними. Под фотографиями Лиза написала: «Небо Нового Года».
В Сети фолловеры написали: «Отличного времяпровождения, Лиза. И замечательного Нового года!», «Пусть это небо Нового года всегда будет чистым, светлым», «Лиза!!! Поздравляю с Новым годом и с созданием новой ячейки семьи. Счастья вам, любви и здоровья», «Молодая жена, с бракосочетанием! Любви,счастья и малышей- вы это заслужили оба», «Счастливое небо Светлого года!!! Классные фото, Лиза! Атмосфера счастья, излучатель солнца».
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
Напомним, что 20 декабря Илья Авербух поделился первым видео с торжественной церемонии бракосочетания. 25-летняя Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Илью Авербуха. Об этом стало известно после публикации свадебного видео в Instagram молодоженов. Невеста предпочла для церемонии элегантное платье цвета неба с открытыми плечами.
К слову, недавно мы писали, как Лиза Арзамасова в свадебном платье записала нежное видео с Ильей Авербухом. Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова вышла замуж за фигуриста и тренера Илью Авербуха в конце декабря.
А вам понравились новые фото Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @liza_arzamasova / Instagram
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