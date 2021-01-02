Лиза Арзамасова и Илья Авербух показали первые фото роскошного отдыха

Напомним, что 20 декабря Илья Авербух поделился первым видео с торжественной церемонии бракосочетания. 25-летняя Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Илью Авербуха. Об этом стало известно после публикации свадебного видео в Instagram молодоженов. Невеста предпочла для церемонии элегантное платье цвета неба с открытыми плечами.

К слову, недавно мы писали, как Лиза Арзамасова в свадебном платье записала нежное видео с Ильей Авербухом. Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова вышла замуж за фигуриста и тренера Илью Авербуха в конце декабря.

А вам понравились новые фото Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха? Делитесь своим мнением в комментариях!