Лиза Арзамасова в свадебном платье записала нежное видео с Ильей Авербухом
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились без лишней помпезности. Они расписались в загсе, куда пришли в простых, но торжественных нарядах, а после показали видео с церемонии в Instagram.
А теперь в преддверии Нового года влюбленные записали нежное видео, для которого актриса надела свадебное платье, которого у нее не было в день бракосочетания.
«Любите, творите. Пусть весь бушующий вокруг мир подождет. Будьте счастливы, не обращая внимания на общественные пересуды, — пожелала Лиза Арзамасова. «Любите и творите. Внешнее — это суета, главное — это то, что внутри каждого из нас», — добавил Илья Авербух.
«Класс!», «Ой, Лиза, будь всегда такой, какая ты есть», «Пусть ваша любовь согревает вас всегда! Будьте счастливы, молодожены!», «Тепло через экран. Счастья вам», «Лиза, теперь все успокоятся из-за ваших свадебных нарядов. Могут выдохнуть. Поздравляю вас с этим замечательным событием и с наступающим Новым годом!», «Вы такие красивые. Будьте счастливы!», — пожелали друзья и поклонники пары.
Илья Авербух и Лиза Арзамасова долго скрывали свой роман. Отношения они подтвердили в эфире шоу «Вечерний Ургант». К тому времени уже давно или вместе в загородном доме Авербуха с его же 16-летним сыном Мартином.
Сын фигуриста первым поздравил молодоженов. «Папа, рад за тебя! Рад за нас», — написал парень в блоге в день свадьбы отца.
Выбор экс-супруга одобрила и Ирина Лобачева. «У Ильи было много девушек-однодневок. Ему давно пора было найти себе хорошую пару. Рада за него», — прокомментировала спортсмена в интервью.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой, Starface, кадры фильма «Папины дочки»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram