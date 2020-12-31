Лиза Арзамасова в свадебном платье записала нежное видео с Ильей Авербухом

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились без лишней помпезности. Они расписались в загсе, куда пришли в простых, но торжественных нарядах, а после показали видео с церемонии в Instagram.

А теперь в преддверии Нового года влюбленные записали нежное видео, для которого актриса надела свадебное платье, которого у нее не было в день бракосочетания.

«Любите, творите. Пусть весь бушующий вокруг мир подождет. Будьте счастливы, не обращая внимания на общественные пересуды, — пожелала Лиза Арзамасова. «Любите и творите. Внешнее — это суета, главное — это то, что внутри каждого из нас», — добавил Илья Авербух.