Нино Нинидзе устроила зажигательные танцы с Максимом Виторганом и его дочерью

Нино Нинидзе опубликовала в Instagram зажигательное видео с танцами в машине. Возвращаясь из Еврейского музея и центра толерантности в Москве, 28-летняя актриса с 47-летним возлюбленным устроили веселье в салоне авто. С ними была и 23-летняя дочь Максима Виторгана Полина.

Максим в это время находился за рулем, но все равно подпевал любимой девушке и дочке. А Полина и Нино отрывались по полной.