Нино Нинидзе устроила зажигательные танцы с Максимом Виторганом и его дочерью
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Фото: Starface
Нино Нинидзе опубликовала в Instagram зажигательное видео с танцами в машине. Возвращаясь из Еврейского музея и центра толерантности в Москве, 28-летняя актриса с 47-летним возлюбленным устроили веселье в салоне авто. С ними была и 23-летняя дочь Максима Виторгана Полина.
Максим в это время находился за рулем, но все равно подпевал любимой девушке и дочке. А Полина и Нино отрывались по полной.
Это был не первый «перфоманс», который устроили любимые женщины Максима Виторгана. Недавно Нино и Полина буквально спелись, исполнив песню «Ласкового мая». Разница в возрасте между Нинидзе и Виторган всего пять лет, они стали настоящими подругами и регулярно проводят время вместе.
Фото и видео: Instagram, Starface
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