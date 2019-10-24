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Собчак и Виторган снова оказались вместе: их двухлетний сын Платон показал, какими видит родителей

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Слайд, который
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Ксения и Максим вместе растят сына

Фото: Instagram

Телеведущая поделилась милым видео с рисунками наследника.

Ксения Собчак и Максим Виторган развелись в начале года, но сохранили хорошие отношения ради маленького сына Платона. Мальчик половину времени проводит с матерью, вторую половину – с отцом. Как признавалась телеведущая, у сына нет недостатка в любви кого-то из родителей.

Ксения опубликовала в Instagram сразу два милых видео с Платоном, которому в ноябре исполнится три года. На первом мальчик показал, какими видит своих родителей: он нарисовал их рядом на одном листе.

«А теперь Даню и Полину», — воскликнул малыш, желая изобразить старших брата и сестру.

Во втором ролике Ксения Собчак показала, какие водные процедуры проводит с сыном. Она предложила Платону после ванной облиться холодной водой, но он отказался. «Я сплю», — сообразил сказать он, плавая в ванной.

Напомним, в сентябре Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Максим Виторган встречается с 28-летней актрисой Ниной Нинидзе. Общий сын телеведущей и актера уже познакомился с новыми возлюбленными своих родителей.

Фото и видео: Instagram

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