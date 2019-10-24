Собчак и Виторган снова оказались вместе: их двухлетний сын Платон показал, какими видит родителей

Ксения Собчак и Максим Виторган развелись в начале года, но сохранили хорошие отношения ради маленького сына Платона. Мальчик половину времени проводит с матерью, вторую половину – с отцом. Как признавалась телеведущая, у сына нет недостатка в любви кого-то из родителей.

Ксения опубликовала в Instagram сразу два милых видео с Платоном, которому в ноябре исполнится три года. На первом мальчик показал, какими видит своих родителей: он нарисовал их рядом на одном листе.

«А теперь Даню и Полину», — воскликнул малыш, желая изобразить старших брата и сестру.