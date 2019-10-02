«Спелись»: молодая возлюбленная Максима Виторгана стала подругой его старшей дочери
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Фото: Instagram
Максим Виторган начал встречаться с 28-летней актрисой Нино Нинидзе через несколько месяцев после развода с Ксенией Собчак (официально расстались в марте 2019-го, - прим. ред.).
И если в начале романа 47-летний Виторган и его молодая пассия старались держаться на людях сдержанно, то теперь они не стесняются проявлять чувства друг к другу. Так, Максим и Нино вместе посетили день рождения известной радиостанции, где не стеснялись в проявлении эмоций.
В Instagram Максима все чаще появляется красавица Нино, хотя она не публикует на своей странице совместных снимков.
Подружилась Нинидзе и со старшей дочерью актера – 23-летней Полиной. Девушки проводят время вместе, а счастливый отец и влюбленный мужчина показал, как его любимые в буквальном смысле слова спелись.
«Макс, мы за Вас счастливы. Девчули - голосистые красотули», «Как же Вы прекрасны», «Боже, как прекрасно поют», «Они даже похожи внешне )», - отметили в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Нино Нинидзе поделилась в сториз шуточной фотографией с Полиной Виторган.
А как вы относитесь к большой разнице в возрасте между мужчиной и женщиной?
Фото и видео: Instagram
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