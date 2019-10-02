«Спелись»: молодая возлюбленная Максима Виторгана стала подругой его старшей дочери

И если в начале романа 47-летний Виторган и его молодая пассия старались держаться на людях сдержанно, то теперь они не стесняются проявлять чувства друг к другу. Так, Максим и Нино вместе посетили день рождения известной радиостанции, где не стеснялись в проявлении эмоций.

В Instagram Максима все чаще появляется красавица Нино, хотя она не публикует на своей странице совместных снимков.

Подружилась Нинидзе и со старшей дочерью актера – 23-летней Полиной. Девушки проводят время вместе, а счастливый отец и влюбленный мужчина показал, как его любимые в буквальном смысле слова спелись.