Хрупкая девушка, крепкое мужское плечо: Нино Нинидзе поделилась нежным снимком с Максимом Виторганом
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Фото: Instagram
47-летний Максим Виторган и 28-летняя Нино Нинидзе встречаются уже несколько месяцев, но на публике чувства открыто не демонстрируют. Мама девушки уже одобрила отношения дочери со зрелым мужчиной.
Пара на светских мероприятиях держится отстраненно, не показывая чувства друг к другу на людях. Но в Instagram Максима и Нино проскальзывают романтические моменты. Так, Виторган в одном из постов назвал Нинидзе малышкой, были на его странице и снимки, на которых красавица присутствует незримо.
Теперь и Нино поделилась фотографией с Максимом. На снимке девушка крепко прижимается к крепкому плечу актера.
Фото: Instagram
На днях Максим Виторган показал, как спелись его любимая женщина и старшая дочь. Нино и Полина исполнили песню «Седая ночь». Подписчикам Виторгана такой дуэт понравился.
Фото и видео: Instagram
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