Хрупкая девушка, крепкое мужское плечо: Нино Нинидзе поделилась нежным снимком с Максимом Виторганом

Пара на светских мероприятиях держится отстраненно, не показывая чувства друг к другу на людях. Но в Instagram Максима и Нино проскальзывают романтические моменты. Так, Виторган в одном из постов назвал Нинидзе малышкой, были на его странице и снимки, на которых красавица присутствует незримо.

Теперь и Нино поделилась фотографией с Максимом. На снимке девушка крепко прижимается к крепкому плечу актера.