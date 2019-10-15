Нино не ревнует? Фотографию 47-летнего Максима Виторгана нашли на сайте знакомств

Знаменитостям не чужды желания и поступки обычных людей. И, несмотря на обилие знакомых и широкого круга общения, звезды регистрируются на сайтах знакомств в поисках приятных встреч. Так, в свое время в Сети создавали анкеты Стас Пьеха, Алексей Воробьев, Виктория Дайнеко и другие известные люди.

На днях на одном из сайтов знакомств обнаружили анкеты с фотографией Гуфа и экс-супруга Натальи Водяновой Джастина Портмана, который счастливо женат и недавно стал отцом в четвертый раз. Месяц назад обнаружила «себя» на одном из ресурсов и Настасья Самбурская.