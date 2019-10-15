Нино не ревнует? Фотографию 47-летнего Максима Виторгана нашли на сайте знакомств
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Знаменитостям не чужды желания и поступки обычных людей. И, несмотря на обилие знакомых и широкого круга общения, звезды регистрируются на сайтах знакомств в поисках приятных встреч. Так, в свое время в Сети создавали анкеты Стас Пьеха, Алексей Воробьев, Виктория Дайнеко и другие известные люди.
На днях на одном из сайтов знакомств обнаружили анкеты с фотографией Гуфа и экс-супруга Натальи Водяновой Джастина Портмана, который счастливо женат и недавно стал отцом в четвертый раз. Месяц назад обнаружила «себя» на одном из ресурсов и Настасья Самбурская.
Однако многие знаменитости становятся жертвами злоумышленников, которые используют лица известных и красивых людей для привлечения большего количества знакомств.
Очередной картинкой в Сети стал 47-летний Максим Виторган. Он обнаружил свое фото на канадском сайте знакомств. Копию страницы актер разместил у себя в Instagram. «Некто Роб с канадского сайта знакомств. 41 год…», - написал актер.
Фото: Instagram
Максим Виторган отнесся к «находке», похоже, с юмором. Как восприняла возлюбленная актера Нино Нинидзе то, что лицо любимого мужчины используют мошенники, неизвестно.
Напомним, что Максим Виторган и Нино Нинидзе встречаются уже несколько месяцев. Некоторое время назад оба пережили развод, но теперь счастливы в новых отношениях. Нино и Максим все чаще появляются на публике вместе, а мама 28-летней актрисы одобрила роман дочери со зрелым мужчиной.
Фото: Instragram
Видео: EVOLUTION TV
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!