Настасья Самбурская перевоплотилась в роскошную красотку: «Женская сила не в мягкости или слезах, а в макияже»

Поклонники Настасьи Самбурской видели ее в разных образах — с помощью грима и макияжа актриса порой меняется до неузнаваемости.
На днях звезда поучаствовала в бьюти-съемке — помада и лак роскошного винного оттенка, яркие стрелки, аккуратный контуринг сделали ее роскошной красоткой.
«Женская сила не в мягкости или слезах, а в макияже. Нанося косметику, женщина создает тот образ, который поможет ей побеждать, чувствуя себя уверенно: утром она хлопает ресницами как лесная лань, а вечером сражает наповал этим же взглядом, если добавит к нему, например, подводку», — написала актриса под фото, которое получилось в итоге.
«А губы! Это же настоящее оружие! И использовать его тоже нужно уметь», — отметила она.
«Ого, даже не узнала», «Не уже ли это Настасья? 🔥🔥🔥 Невероятно красивая😍🔥», «Женская сила еще и в фотошопе», «Вам и банка с Лечо идет, и элегантная шляпа..... Легко украшаете собой мир», «Какая обворожительная», «Божественно красиво!!! Невероятная», «Обалденный образ!!! А взгляд», «Ни чего себе?!?!? Слов нет, чтобы выоазить свое восхищение этим образом.... У меня глаза по пять копеек,, я ни когда не видел такую Анастасию. Вы ВЕЛИКОЛЕПНЫ!!!!», — обсуждают поклонники.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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