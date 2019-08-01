Настасья Самбурская перевоплотилась в роскошную красотку: «Женская сила не в мягкости или слезах, а в макияже»

«А губы! Это же настоящее оружие! И использовать его тоже нужно уметь», — отметила она.

«Ого, даже не узнала», «Не уже ли это Настасья? 🔥🔥🔥 Невероятно красивая😍🔥», «Женская сила еще и в фотошопе», «Вам и банка с Лечо идет, и элегантная шляпа..... Легко украшаете собой мир», «Какая обворожительная», «Божественно красиво!!! Невероятная», «Обалденный образ!!! А взгляд», «Ни чего себе?!?!? Слов нет, чтобы выоазить свое восхищение этим образом.... У меня глаза по пять копеек,, я ни когда не видел такую Анастасию. Вы ВЕЛИКОЛЕПНЫ!!!!», — обсуждают поклонники.