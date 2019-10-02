«Влюбился с первого взгляда»: Гуф откровенно рассказал о чувствах к Кети Топурии, гонорарах и главных страхах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ксения Собчак встретилась с Алексеем Долматовым (Гуфом) в день его рождения, 23 сентября. Телеведущая удивилась, что рэпер пригласил ее именно в день своего 40-летия. Гуф признался, что не собирался отмечать праздник.
«Не готов и не хочу чувствовать себя 40-летним», - рассказал он.
Ксения Собчак отметила, что Гуф выглядит грустным и складывается ощущение, что от него отвернулись все близкие. Артист согласился с ней. «Так и есть. Но жизнь у меня никогда не была легкой. Все время черные полосы, а я всеми силами пытаюсь вылезти в серую», - отметил рэпер.
«Но в свой день рождения ты ждешь звонка от какого-то особенного человека?», - прямо спросила Собчак. «Я дождался. Кети мне написала. Спасибо. Я до сих пор не понимаю, почему мы расстались», - разоткровенничался Алексей (Топурия и Долматов встречались три года, - прим. ред).
Вспоминая об отношениях с солисткой группы «А
Студио», Долматов признался, что влюбился в Кети с первого взгляда, но встречаться они начали, когда она была еще официально замужем. «Мы не могли открыто показывать чувства. А мне так хотелось всем говорить, что моя девушка из "АСтудио"», - признался он.
Роман Топурии и Долматова закончился из-за его измен и проблем с запрещенными веществами. Кстати, Гуф признался, что изменял, даже когда был женат. Во время брака с Айзой, он набил на запястье инициалы любовница, а жене сказал, что это иероглиф.
Ксения Собчак отметила, что Гуф кажется ей добрым человеком, но он почему-то все время со всеми скандалит и попадает в неприятные ситуации. «Я слишком доверчивый. Подпускаю людей близко, потом мне садятся на шею. И я посылаю всех», - рассказал рэпер и добавил, что на него даже пытались навести порчу.
Долматов не стал скрывать, что имеет проблемы с законом и очень боится стражей порядка. «У меня при виде них руки потеют. Все внутри опускается. Не знаю почему так», - откровенно признался он.
Рассказал Гуф и о ссорах с коллегами по цеху. За свою карьеру он умудрился переругаться практически со всеми рэперами. Назвал артист и размер своих гонораров.
«За баттл с Птахой я получил два млн рублей и еще два сверху за то, что надел брендированную футболку», - озвучил цифры Алексей. Не кривя душой, он признался, что после провала клипа с Тимати «Москва» его хейтят, как никогда раньше.
Фото: Кадр программы
«Я переживаю, что на меня льют столько ненависти. 70% моих подписчиков готовы послать меня куда подальше», - рассказал Гуф. И тут же добавил, что за 5 млн рублей снова публично исполнил бы песню без зазрения совести.
Упомянул рэпер и про сложные отношения с родным отцом, который бросил его маленьким мальчиком. «Я видел его всего несколько раз в жизни», - сказал Алексей.
Удивил Долматов Ксению Собчак и тем, что прошлый день рождения провел в психиатрической больнице. «Был срыв, и Алик вылез на свободу», - сказал Долматов, имея в виду вымышленного персонажа от имени которого иногда снимает видеоролики.
«В этом году хочу, чтобы мне поставили капельницу на пару дней, я уснул и не помнил ничего», - признался он, чем едва не заставил Собчак расплакаться.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!