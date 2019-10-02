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«Влюбился с первого взгляда»: Гуф откровенно рассказал о чувствах к Кети Топурии, гонорарах и главных страхах

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Алексей Долматов

Фото: Instagram

Рэпер стал новым гостем программы «осторожно, Собчак!».

Ксения Собчак встретилась с Алексеем Долматовым (Гуфом) в день его рождения, 23 сентября. Телеведущая удивилась, что рэпер пригласил ее именно в день своего 40-летия. Гуф признался, что не собирался отмечать праздник.

«Не готов и не хочу чувствовать себя 40-летним», - рассказал он.

Ксения Собчак отметила, что Гуф выглядит грустным и складывается ощущение, что от него отвернулись все близкие. Артист согласился с ней. «Так и есть. Но жизнь у меня никогда не была легкой. Все время черные полосы, а я всеми силами пытаюсь вылезти в серую», - отметил рэпер.

«Но в свой день рождения ты ждешь звонка от какого-то особенного человека?», - прямо спросила Собчак. «Я дождался. Кети мне написала. Спасибо. Я до сих пор не понимаю, почему мы расстались», - разоткровенничался Алексей (Топурия и Долматов встречались три года, - прим. ред).

Гуф рассказал о любви к Кети Топурии

Вспоминая об отношениях с солисткой группы «АСтудио», Долматов признался, что влюбился в Кети с первого взгляда, но встречаться они начали, когда она была еще официально замужем. «Мы не могли открыто показывать чувства. А мне так хотелось всем говорить, что моя девушка из "АСтудио"», - признался он.

Роман Топурии и Долматова закончился из-за его измен и проблем с запрещенными веществами. Кстати, Гуф признался, что изменял, даже когда был женат. Во время брака с Айзой, он набил на запястье инициалы любовница, а жене сказал, что это иероглиф.

Ксения Собчак отметила, что Гуф кажется ей добрым человеком, но он почему-то все время со всеми скандалит и попадает в неприятные ситуации. «Я слишком доверчивый. Подпускаю людей близко, потом мне садятся на шею. И я посылаю всех», - рассказал рэпер и добавил, что на него даже пытались навести порчу.

В доме Гуфа нашли куклу вуду с булавкой в голове

Долматов не стал скрывать, что имеет проблемы с законом и очень боится стражей порядка. «У меня при виде них руки потеют. Все внутри опускается. Не знаю почему так», - откровенно признался он.

Рассказал Гуф и о ссорах с коллегами по цеху. За свою карьеру он умудрился переругаться практически со всеми рэперами. Назвал артист и размер своих гонораров.

«За баттл с Птахой я получил два млн рублей и еще два сверху за то, что надел брендированную футболку», - озвучил цифры Алексей. Не кривя душой, он признался, что после провала клипа с Тимати «Москва» его хейтят, как никогда раньше.

Фото: Кадр программы

«Я переживаю, что на меня льют столько ненависти. 70% моих подписчиков готовы послать меня куда подальше», - рассказал Гуф. И тут же добавил, что за 5 млн рублей снова публично исполнил бы песню без зазрения совести.

Упомянул рэпер и про сложные отношения с родным отцом, который бросил его маленьким мальчиком. «Я видел его всего несколько раз в жизни», - сказал Алексей.

Гуф рассказал, как родной отец бросил его

Удивил Долматов Ксению Собчак и тем, что прошлый день рождения провел в психиатрической больнице. «Был срыв, и Алик вылез на свободу», - сказал Долматов, имея в виду вымышленного персонажа от имени которого иногда снимает видеоролики.

«В этом году хочу, чтобы мне поставили капельницу на пару дней, я уснул и не помнил ничего», - признался он, чем едва не заставил Собчак расплакаться.

Фото и видео: Instagram

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