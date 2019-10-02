«Влюбился с первого взгляда»: Гуф откровенно рассказал о чувствах к Кети Топурии, гонорарах и главных страхах

Ксения Собчак встретилась с Алексеем Долматовым (Гуфом) в день его рождения, 23 сентября. Телеведущая удивилась, что рэпер пригласил ее именно в день своего 40-летия. Гуф признался, что не собирался отмечать праздник.

«Не готов и не хочу чувствовать себя 40-летним», - рассказал он.

Ксения Собчак отметила, что Гуф выглядит грустным и складывается ощущение, что от него отвернулись все близкие. Артист согласился с ней. «Так и есть. Но жизнь у меня никогда не была легкой. Все время черные полосы, а я всеми силами пытаюсь вылезти в серую», - отметил рэпер.

«Но в свой день рождения ты ждешь звонка от какого-то особенного человека?», - прямо спросила Собчак. «Я дождался. Кети мне написала. Спасибо. Я до сих пор не понимаю, почему мы расстались», - разоткровенничался Алексей (Топурия и Долматов встречались три года, - прим. ред).