Мимими дня: бывший муж Натальи Водяновой показал забавное фото своего четвертого ребенка

«Король Лев», — прокомментировал он.
«Мама мия! Какой милый Король Лев», «Какой хорошенький», «Ого, как он вырос», «Эти лапки-антицарапки такие забавные», — обсуждают растроганные подписчики.
Маленький Лео (имя ребенка означает «лев») родился 25 июля, его мама — актриса Морган Снайдер. Для Джастина Портмана он стал четвертым ребенком — предыдущие дети появились на свет в браке с Натальей Водяновой, который продлился около 10 лет.
Наталья Водянова и Джастин Портман развелись в 2011 году. 17-летний Лукас, 13-летняя Нева и 11-летний Виктор живут с мамой, всего у нее пятеро детей. После развода модель родила еще двоих сыновей Максима и Романа от миллиардера Антуана Арно.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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