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«Главное то, что нравится тебе и твоему мужчине»: Виктория Дайнеко резко ответила желающим отправить ее к пластическому хирургу

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Слайд, который
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Виктория Дайнеко

Фото: Instagram Виктории Дайнеко

Певица гордится своей фигурой.

Негативная сторона практически любой социальной сети — большое количество критики. Страница Виктории Дайнеко в Instagram — не исключение. Многочисленные фолловеры часто пишут певице о ее, по их мнению, недостатках и о том, как можно от них избавиться. Некоторым не нравятся ее бедра, а другим кажется, что Виктории следует увеличить грудь. В новом посте в блоге Дайнеко резко ответила желающим отправить ее к пластическому хирургу: «Немного о Формах. Я испытала на себе размеры от А до D. И я скажу вам, что идеальная грудь не 3-4 размера, а та, что нравится тебе и твоему любимому мужчине. Если есть желание это поменять, то делайте с собой все, что хотите! Главное, кайфуйте от себя и от жизни. Но не надо другим рассказывать, что и куда пришить, разве что если вдруг спросят вас об этом».

«Главное то, что нравится тебе, а мужчины... Они приходят и уходят», «ВСЁ ПРАВИЛЬНО ВИКА! что выросло - то выросло! Надо себя любить и принимать такими, какие мы есть! А то счастья никогда не будет, и никто посторонний не предложит на грош больше!!», «Самое главное любить себя в первую очередь», «Любимый мужчина не скажет, что у тебя грудь маленькая», «Главное, чтобы тебе нравилось!», «Лишний раз убеждаюсь, что Вы не только красавица, но и очень мудрая девушка! Уверенность в себе и чувство собственного достоинства - Вы прекрасный пример для подрастающей доченьки!», «Золотые слова», — поддерживают певицу подписчики.

А вы согласны с Викторией Дайнеко?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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