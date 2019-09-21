«Главное то, что нравится тебе и твоему мужчине»: Виктория Дайнеко резко ответила желающим отправить ее к пластическому хирургу

«Главное то, что нравится тебе, а мужчины... Они приходят и уходят», «ВСЁ ПРАВИЛЬНО ВИКА! что выросло - то выросло! Надо себя любить и принимать такими, какие мы есть! А то счастья никогда не будет, и никто посторонний не предложит на грош больше!!», «Самое главное любить себя в первую очередь», «Любимый мужчина не скажет, что у тебя грудь маленькая», «Главное, чтобы тебе нравилось!», «Лишний раз убеждаюсь, что Вы не только красавица, но и очень мудрая девушка! Уверенность в себе и чувство собственного достоинства - Вы прекрасный пример для подрастающей доченьки!», «Золотые слова», — поддерживают певицу подписчики.

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