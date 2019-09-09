«Одевайтесь со вкусом»: в Сети обсуждают скандальное приглашение на свадьбу Ксении Собчак и список возможных подарков

После того, как в ряде Telegram-пабликов появилось видеоприглашение на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова, а также список подарков, которые пара желает получить (в котором есть такие пункты, как банные халаты стоимостью от 14 до 36 тысяч рублей и полотенца от 6 до 18 тысяч рублей), в Сети разразился спор: действительно ли это оригинал, а если да, то зачем пара включила в него столько спорных и даже скандальных элементов — «масонский» глаз, фраза «одевайтесь со вкусом» и «бегущая строка» о благотворительности.
В Instagram Ксении был опубликован черновик семейного логотипа, который косвенно может подтверждать, что приглашение — не фейк. Нежные «сториз» с сыном, видеоролики и фотографии — то с животом, то без живота, а то со следами «фотошопа» — намекают на «интересное положение» невесты.
Однако сама Ксения все отрицает.
«Дорогая редакция Татлера! Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции Dark Cosmo. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда», — прокомментировала все это главная участница разгорающегося скандала посредством Telegram-канала «Татлер-батлер».
А вы верите, что приглашение — настоящее? И что Ксения скоро станет мамой во второй раз?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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