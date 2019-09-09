«Одевайтесь со вкусом»: в Сети обсуждают скандальное приглашение на свадьбу Ксении Собчак и список возможных подарков

После того, как в ряде Telegram-пабликов появилось видеоприглашение на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова, а также список подарков, которые пара желает получить (в котором есть такие пункты, как банные халаты стоимостью от 14 до 36 тысяч рублей и полотенца от 6 до 18 тысяч рублей), в Сети разразился спор: действительно ли это оригинал, а если да, то зачем пара включила в него столько спорных и даже скандальных элементов — «масонский» глаз, фраза «одевайтесь со вкусом» и «бегущая строка» о благотворительности.

В Instagram Ксении был опубликован черновик семейного логотипа, который косвенно может подтверждать, что приглашение — не фейк. Нежные «сториз» с сыном, видеоролики и фотографии — то с животом, то без живота, а то со следами «фотошопа» — намекают на «интересное положение» невесты.