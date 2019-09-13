Нежное кружево и длинная фата: Ксения Собчак показала свое свадебное платье

Ксения призналась в недавнем интервью, что мечтала о большом празднике: на ее первой свадьбе с Максимом Виторганом были лишь самые близкие, а Константин Богомолов с первой женой Дарьей Мороз просто сходили в загс.

И вот торжественный и долгожданный для молодоженов день настал. Ранним утром Ксения показала подписчикам первое нежное фото с почти уже супругом. Теперь она опубликовала первое фото в свадебном платье. На снимке невеста стоит спиной, демонстрируя красивое платье с нежным кружевом и длинной фатой.