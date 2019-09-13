Нежное кружево и длинная фата: Ксения Собчак показала свое свадебное платье

Уже совсем скоро Ксения Собчак и Константин Богомолов дадут друг другу клятвы верности и станут мужем и женой.
Ксения призналась в недавнем интервью, что мечтала о большом празднике: на ее первой свадьбе с Максимом Виторганом были лишь самые близкие, а Константин Богомолов с первой женой Дарьей Мороз просто сходили в загс.
И вот торжественный и долгожданный для молодоженов день настал. Ранним утром Ксения показала подписчикам первое нежное фото с почти уже супругом. Теперь она опубликовала первое фото в свадебном платье. На снимке невеста стоит спиной, демонстрируя красивое платье с нежным кружевом и длинной фатой.
Фото: Instagram
Поклонники Собчак отметили, что платье очень красивое и отметили, что с нетерпением ждут новые фотографии с торжества.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, пресс-служба
Видео: Instagram
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