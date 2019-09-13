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Нежное кружево и длинная фата: Ксения Собчак показала свое свадебное платье

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Пресс-служба

Телеведущая выходит замуж сегодня, 13 сентября.

Уже совсем скоро Ксения Собчак и Константин Богомолов дадут друг другу клятвы верности и станут мужем и женой.

Ксения призналась в недавнем интервью, что мечтала о большом празднике: на ее первой свадьбе с Максимом Виторганом были лишь самые близкие, а Константин Богомолов с первой женой Дарьей Мороз просто сходили в загс.

И вот торжественный и долгожданный для молодоженов день настал. Ранним утром Ксения показала подписчикам первое нежное фото с почти уже супругом. Теперь она опубликовала первое фото в свадебном платье. На снимке невеста стоит спиной, демонстрируя красивое платье с нежным кружевом и длинной фатой.

Фото: Instagram

Поклонники Собчак отметили, что платье очень красивое и отметили, что с нетерпением ждут новые фотографии с торжества.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, пресс-служба

Видео: Instagram

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