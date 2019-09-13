«К+К=Любовь»: Ксения Собчак показала первое свадебное фото с Константином Богомоловым

13 сентября состоится свадьба года: под венец идут Ксения Собчак и Константин Богомолов. Молодожены тщательно готовились к большому празднику, на который пригласили три сотни гостей.
Место свадебного торжества Ксения и Константин старались сохранить в тайне. Однако в Сети оказались и их пригласительные, и список подарков-желаний, и предполагаемое подвенечное платье невесты.
Сегодня в день свадьбы Ксения Собчак опубликовала первое нежное свадебное фото с любимым мужчиной, романтично подписав его «К + К = Любовь».
На молодоженов тут же посыпались пожелания крепкой любви и долгих лет совместной жизни.
Passion.ru присоединяется к поздравлениям и желает жениху и невесте счастья!
Все об отношениях пары можно прочитать ЗДЕСЬ.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, пресс-служба, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!