«К+К=Любовь»: Ксения Собчак показала первое свадебное фото с Константином Богомоловым

Место свадебного торжества Ксения и Константин старались сохранить в тайне. Однако в Сети оказались и их пригласительные, и список подарков-желаний, и предполагаемое подвенечное платье невесты.

Сегодня в день свадьбы Ксения Собчак опубликовала первое нежное свадебное фото с любимым мужчиной, романтично подписав его «К + К = Любовь».