«Нежная и милая»: Ани Лорак очаровала подписчиков роскошными образами

Стоит отметить, что образы артистки всегда вызывают восторг. У Каролины прекрасно получается миксовать абсолютно разные стили. Для повседневной жизни она выбирает комфортную, уютную одежду. А когда дело доходит до выхода в свет, звезда практически всегда останавливает свой выбор на ярких, необычных нарядах. Ее платья и костюмы всегда модные, красивые и сексуальные. Ну еще бы, такую красивую фигуру грех не показывать.

К слову, совсем недавно мы писали, как Ани Лорак в золотом бомбере и кожаных штанах клеш блеснула в модной фотосессии. Дерзкий наряд подчеркнул утонченные формы певицы, вызвав восторг ее поклонников.

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