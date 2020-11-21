passion.ru

«Нежная и милая»: Ани Лорак очаровала подписчиков роскошными образами

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ани Лорак

Фото: @anilorak / Instagram

Певица опубликовала серию снимков, на которых она примерила соблазнительные и в то же время элегантные наряды.

В кадрах знаменитая брюнетка позирует роскошных платьях: в шоколадном с красивым сиянием, в бело-серебряном на бретельках и в откровенном черном с голой спиной. Последний образ, кстати, певица дополнила шикарной соболиной шубой.

Стоит отметить, что образы артистки всегда вызывают восторг. У Каролины прекрасно получается миксовать абсолютно разные стили. Для повседневной жизни она выбирает комфортную, уютную одежду. А когда дело доходит до выхода в свет, звезда практически всегда останавливает свой выбор на ярких, необычных нарядах. Ее платья и костюмы всегда модные, красивые и сексуальные. Ну еще бы, такую красивую фигуру грех не показывать.

К слову, совсем недавно мы писали, как Ани Лорак в золотом бомбере и кожаных штанах клеш блеснула в модной фотосессии. Дерзкий наряд подчеркнул утонченные формы певицы, вызвав восторг ее поклонников.

А вам понравились образы артистки? Делитесь своим мнением в комментариях!

Фото и видео: @anilorak / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!