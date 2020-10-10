Ани Лорак восхитила стройной фигурой в дерзком образе: «Так похудела!»

Фолловеры остались в восторге от нового фото Ани Лорак и оставили десятки комментариев о ее красоте: «Какая же красивая», «Так похудела!», «Краски осени невероятно вдохновляют душу..Такая красивая. Ваши фото как отдельный вид искусства», «Очень красивая! Мы по вас скучаем невероятно!», «Прическа какая красивая. А талия, талия. Наша дюймовочка, такая хрупкая и необыкновенно нежная», «Шикарная красотка», «Красавица».

К слову, недавно мы писали, как Ани Лорак и ее подросшая дочь вместе занялись вейкбордингом. 41-летняя Ани Лорак впервые встала на доску — и у нее все получилось.

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