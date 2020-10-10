Ани Лорак восхитила стройной фигурой в дерзком образе: «Так похудела!»
Фото: @anilorak / Instagram
Ани Лорак нередко восхищает фолловеров стильными образами, которые собирает самостоятельно. На одном из последних фото, которое певица опубликовала на своей странице в Instagram, Ани предстала в дерзком образе: облегающих джинсах, актуальных ботильонах с квадратным мысом и плаще-жакете из глянцевой кожи. Для модного образа певица сделала нюдовый макияж и воздушную укладку с легкими голливудскими локонами. Под фото Ани многозначительно написала: «Люблю осень. Принимать краски природы. Чувствовать, меняться со временем, но не изменять себе». Фолловеров певицы особенно поразила ее стройность — Ани за последнее несколько месяцев сильно изменилась.
Фолловеры остались в восторге от нового фото Ани Лорак и оставили десятки комментариев о ее красоте: «Какая же красивая», «Так похудела!», «Краски осени невероятно вдохновляют душу..Такая красивая. Ваши фото как отдельный вид искусства», «Очень красивая! Мы по вас скучаем невероятно!», «Прическа какая красивая. А талия, талия. Наша дюймовочка, такая хрупкая и необыкновенно нежная», «Шикарная красотка», «Красавица».
К слову, недавно мы писали, как Ани Лорак и ее подросшая дочь вместе занялись вейкбордингом. 41-летняя Ани Лорак впервые встала на доску — и у нее все получилось.
А тебе понравилось новое фото Ани Лорак? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @anilorak / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!